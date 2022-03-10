棕色肥啾「蹲自動給水機淋浴」享受SPA 百萬人好奇品種他給解答

鳥寶的可愛程度永遠都不會輸給四隻腳的毛小孩。日前有一段可愛的影片在網路上爆紅，一隻肥嘟嘟的小鳥坐在自動餵水器中，身上的水不斷流過但小鳥身上完全沒有濕，相當自在享受淋浴的模樣融化不少網友。

網友「小鳥とごま子」在推特貼出一段短片，平常她都在從事動物保育與照護的工作，經常在推特上分享一些平常不容易看到的珍稀鳥類。有一天她捕捉到一段可愛的畫面，一隻鳥兒把自動餵水器當成了淋浴間，舒服的蹲在上面享受水流過身上的感覺，但因為鳥類羽毛上有防水層的關係，因此水完全沒有把鳥兒淋濕，鳥兒享受完了淋浴後相當滿意的拍翅離去。

有網友好奇詢問鳥兒的品種，網友也給出解答叫做「雙斑草雀」，該品種鳥主要分布於澳洲東部及北部地區，有著可愛圓滾滾的嬌小身體，叫聲也相當細柔動聽，在日本可以做為寵物鳥飼養。雙斑草雀在野外通常是集群活動，是雜食性鳥類，主食為穀物或植物種子，也會吃植物的嫩芽及葉片，平時在地面靈活蹦跳覓食，偶爾也會吃昆蟲。

快樂享受淋浴的雙斑草雀可愛影片只有短短14秒，PO出至今已吸引超過191萬人觀看，不少網友直呼實在太可愛，紛紛留言表示「鳥寶的羽毛防水性真的超好」、「感覺牠在享受水流過身上按摩的感覺」、「把自動給水器當成淋浴間，這隻鳥會玩」、「看的出來牠很舒服的樣子」。

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