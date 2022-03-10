女子躲俄軍猛攻「昏暗地下室待7天」瀕臨崩潰 暖心汪竄出陪伴她秒收編

戰火中總能看到一些令人動容的故事，展現出毛孩與人的溫暖。俄烏戰爭已經持續了15天，目前兩國狀況依然僵持不下，烏克蘭一名年輕女子日前逃難住進地下室長達一周，眼看即將撐不下去的時候，一隻狗狗靠近她依偎在一起，女子決定收編牠一起逃往波蘭避難。

根據英國《鏡報》報導，烏克蘭23歲女子薩利格(Daryna Sarig)住在哈爾科夫，在戰爭爆發前在科技公司上班，俄羅斯進攻烏克蘭後父親上前線、祖父母則因為身體不好行動不便只能留下來，原先她也打算跟家人同進退，但父母總是催促她趕緊先逃走，等局勢穩定再回來。薩利格在逃難途中剛好遇上哈爾科夫遭遇最嚴重炮擊的時候，嚇得她趕緊先躲進附近大樓地下室避難。

但這一躲就是長達一周的時間，二月底三月初的烏克蘭依然很冷，在沒什麼食物、四周又昏暗陰冷的狀況下，薩利格的身體狀況越來越差，眼看就要撐不下去的時候，一隻可愛的狐狸犬出現在她身邊，緊緊依偎著受凍害怕的薩利格。後來熬過戰火最兇猛的那幾天，薩利格終於可以離開當地，於是她決定收編狐狸犬一起逃去波蘭，並為狗狗取名為馬歇爾(Marcel)。

薩利格接受採訪時表示，當時砲彈襲來的時候她很害怕，還好遇到馬歇爾跑過來，才讓自己稍微冷靜下來，不然她都不知道該怎麼撐下去，「牠在黑暗中救了我，所以現在輪到我救牠」。薩利格也說，牠猜測馬歇爾應該原本是有主人的，只是不知為何主人沒有帶祂一起逃，也有可能主人已經在戰火中失蹤。目前薩利格已經帶著馬歇爾搭上前往波蘭首都華沙的火車，與在當地念書的妹妹會合，巧合的是薩利格的妹妹其實一直都想養一隻狗，薩利格笑著說「我妹妹和我一樣擔心家人，我想我帶馬歇爾過去對她來說應該會是個驚喜」。

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