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鴨子岸邊睡翻「倒頭栽插進水裡」2同伴嚇傻 牠淡定浮出拍翅耍帥裝沒事

聯合新聞網 / 綜合報導
三隻鴨子在水邊睡覺， 一隻睡到斷片摔進水中嚇壞另外兩隻鴨子，結果掉水裡的鴨子秒恢復正常裝沒事。 (圖/取自影片)
三隻鴨子在水邊睡覺， 一隻睡到斷片摔進水中嚇壞另外兩隻鴨子，結果掉水裡的鴨子秒恢復正常裝沒事。 (圖/取自影片)

大自然中的野生動物有時候觀察起來總是相當有趣。最近有一部短片在社群網站上掀起熱議，有網友目擊到公園的三隻鴨子，其中一隻鴨子睡覺睡到整隻鴨掉到河裡，隔壁兩隻鴨子被同伴掉進水裡的聲音嚇醒，但落水的鴨子假裝什麼都沒發生一樣拍拍翅膀浮出水面，畫面相當爆笑。

網友「ランキン/徳島で暮らして」在推特上貼出一段短片，本身職業是房仲的他經常在各地跑來跑去，某天他經過德島市新町川水際公園時，意外捕捉到一幕爆笑片段。有三隻綠頭鴨在河岸邊的棧橋安穩睡覺，其中一隻最靠近水邊的睡覺睡一睡整隻鴨子突然掉進水中濺起不小水花，另外兩隻鴨子同伴被牠的落水聲嚇醒，驚慌的四處張望，落水的鴨子彷彿沒發生任何事情一樣默默從水裡浮起來，還帥氣的拍拍翅膀後重新浮在水面上。

這段只有12秒的爆笑影片上傳至今已有超過228萬網友觀看，許多網友都被這段影片笑到肚子痛，留言表示「落水鴨：沒事沒事，你們什麼都沒看見」、「另外兩隻鴨子被落水鴨嚇到醒來太好笑」、「同伴：當時我真是怕極了」、「落水的鴨子完美展現什麼叫做臨危不亂」、「落水鴨：老子什麼大風大浪沒見過，睡到摔下去算什麼」。

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