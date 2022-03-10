快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

血腥實境秀…動物園猴子抓住海鷗猛砸柱子 舔完血丟地面開吃

聯合新聞網 / 綜合報導
捲尾猴爬上6公尺高的柱子，抓住一隻海鷗朝柱子猛烈撞擊。圖擷自每日郵報
捲尾猴爬上6公尺高的柱子，抓住一隻海鷗朝柱子猛烈撞擊。圖擷自每日郵報

猴子除了吃香蕉，還會爬到高處把海鷗抓來吃。一對遊客原本打算在動物園度過美好的一天，不料卻看見一隻猴子彷彿進化成「金剛」，爬上柱子並出手抓住一隻飛過的海鷗，隨即用力往柱子砸死並吃下肚。

根據每日郵報報導，這起令人震驚的事件發生在上個月26日，在英國柴郡的切斯特動物園(Chester Zoo)，一對母子目擊了捲尾猴爬上約6公尺高的柱子。一時間還不清楚猴子想幹嘛，突然看見牠往飛過的海鷗群伸出手，其中一隻不幸的被猴子狠狠抓住。

接下來的畫面更震撼，牠抓住獵物的頭部反覆猛烈撞擊柱子，過程中還一度停下來疑似在舔手指上的血。海鷗經過致命的攻擊後，早已失去生命跡象。猴子接著將海鷗丟下地面，很快地跟著爬下柱子，從屍體中挖出內臟大快朵頤。

全程記錄的亞當森(Bec Adamson)表示，這隻猴子攻擊海鷗時的氣勢，讓她想起了經典電影金剛(King Kong)。「牠真的是用盡全力攻擊、拉扯獵物的羽毛，非常有攻擊性」。

捲尾猴爬上6公尺高的柱子，抓住一隻海鷗朝柱子猛烈撞擊。圖擷自每日郵報
捲尾猴爬上6公尺高的柱子，抓住一隻海鷗朝柱子猛烈撞擊。圖擷自每日郵報

猴子 動物園

延伸閱讀

海鷗生吞野兔「一分鐘完食」 震撼畫面曝光網嚇：怎麼可以吃兔兔

外送員遇猴子「假車禍真搶劫」 網傻眼：車沒被騎走就不錯了

書包被猴子搶走！男同學苦苦哀求進行「談判」超卑微溫情喊話笑翻全網

猴子被潑紅漆吊掛眨眼求救 動保團體轟「放生等於判牠死刑」

相關新聞

鴨子岸邊睡翻「倒頭栽插進水裡」2同伴嚇傻 牠淡定浮出拍翅耍帥裝沒事

大自然中的野生動物有時候觀察起來總是相當有趣。最近有一部短片在社群網站上掀起熱議，有網友目擊到公園的三隻鴨子，其中一隻鴨子睡覺睡到整隻鴨掉到河裡，隔壁兩隻鴨子被同伴掉進水裡的聲音嚇醒，但落水的鴨子假裝什麼都沒發生一樣拍拍翅膀浮出水面，畫面相當爆笑。

血腥實境秀…動物園猴子抓住海鷗猛砸柱子 舔完血丟地面開吃

猴子除了吃香蕉，還會爬到高處把海鷗抓來吃。一對遊客原本打算在動物園度過美好的一天，不料卻看見一隻猴子彷彿進化成金剛，爬上柱子並出手抓住一隻飛過的海鷗，隨即用力往柱子砸死並吃下肚。

沒耐心二哈急著找隔壁朋友玩 「整隻狗液化流出柵欄」主人目睹笑瘋

這是跟貓貓學的吧？近日網路上流傳一段影片，是一隻哈士奇太想跟隔壁鄰居的狗狗玩，居然使出「液化」招數，穿過細窄的柵欄後往外跑，讓一旁全程直擊的飼主看傻了眼，不斷大笑「我的天啊！」

肥虎斑爽坐貓奴胸口「大屁屁頂臉」上下震 幫馬殺雞自己卻晃到瞇眼想睡覺

有時候家裡毛小孩的舉動實在是有趣到讓人哭笑不得。最近有一段有趣的短片瘋傳，一隻胖虎斑貓坐在主人身上，用大屁股不斷「按摩」主人的胸口，瘋狂搖晃的動作實在太有趣，吸引不少網友觀看。

好色馬埋進辣模胸前狂吸還不滿足 瞬間扯下拉鍊雙峰險露出

德國知名女模奧古斯汀（Augustine）平常就有練習馬術的習慣，其中有隻馬兒無論場上或場下，感情和她特別的好。不過這隻公馬偶爾會忍不住色色，埋進她的胸前甚至把拉鍊拉下來，讓雙峰差點走光。

主人無法接受毛孩離開「可以回來當我寶貝嗎」 貓貓無奈1句話點醒她

最近看了一些感人的動物影片，內容是關於與主人的相遇過程及相處的故事。故事為線性發展，只是看到狗狗變老的那一部分，我眼眶就泛紅了。當然故事的最後狗狗都會離開，邊哭的我邊想，如果我是主角的話也是這麼的不捨呀（不過我總有一天一定是...)，朋友說這種影片他根本不敢看，因為太難過了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。