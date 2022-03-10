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血腥實境秀…動物園猴子抓住海鷗猛砸柱子 舔完血丟地面開吃
猴子除了吃香蕉，還會爬到高處把海鷗抓來吃。一對遊客原本打算在動物園度過美好的一天，不料卻看見一隻猴子彷彿進化成「金剛」，爬上柱子並出手抓住一隻飛過的海鷗，隨即用力往柱子砸死並吃下肚。
根據每日郵報報導，這起令人震驚的事件發生在上個月26日，在英國柴郡的切斯特動物園(Chester Zoo)，一對母子目擊了捲尾猴爬上約6公尺高的柱子。一時間還不清楚猴子想幹嘛，突然看見牠往飛過的海鷗群伸出手，其中一隻不幸的被猴子狠狠抓住。
接下來的畫面更震撼，牠抓住獵物的頭部反覆猛烈撞擊柱子，過程中還一度停下來疑似在舔手指上的血。海鷗經過致命的攻擊後，早已失去生命跡象。猴子接著將海鷗丟下地面，很快地跟著爬下柱子，從屍體中挖出內臟大快朵頤。
全程記錄的亞當森(Bec Adamson)表示，這隻猴子攻擊海鷗時的氣勢，讓她想起了經典電影金剛(King Kong)。「牠真的是用盡全力攻擊、拉扯獵物的羽毛，非常有攻擊性」。
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