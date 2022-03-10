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肥虎斑爽坐貓奴胸口「大屁屁頂臉」上下震 幫馬殺雞自己卻晃到瞇眼想睡覺
有時候家裡毛小孩的舉動實在是有趣到讓人哭笑不得。最近有一段有趣的短片瘋傳，一隻胖虎斑貓坐在主人身上，用大屁股不斷「按摩」主人的胸口，瘋狂搖晃的動作實在太有趣，吸引不少網友觀看。
網友「shmorgue」在Tiktok貼出一段影片，家裡養了一隻虎斑貓叫做戴夫(Dave)，親人的牠很喜歡在主人睡覺的時候跑過來「饋修」。有一天戴夫看到主人躺在床上，整隻貓就過去湊熱鬧，只見戴夫相當隨性坐在主人胸口不斷抖動，大屁股還正對著主人的臉，主人見到這模樣一直笑，戴夫彷彿不受影響一樣繼續晃，眼睛還瞇起來差點睡著。
其實這段只有短短9秒的影片早在2021年就已經造成轟動，最近又被網友挖出來轉傳，至今已有超過200萬人觀看，許多網友被戴夫可愛的行為笑翻，留言表示「虎斑貓全身的肉都在抖」、「人體+貓體搖搖床的概念」、「其實戴夫是在幫主人按摩啦」、「大屁屁正對主人的臉太好笑」。
@shmorgue ✨Dave✨ #cat #lastvideoinyourcameraroll ♬ the swan by saint saens - ⋆ . ₊ ⋆
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