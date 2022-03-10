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好色馬埋進辣模胸前狂吸還不滿足 瞬間扯下拉鍊雙峰險露出

聯合新聞網 / 綜合報導
奧古斯汀與她的馬術好夥伴。圖擷自@annchenaugustine
奧古斯汀與她的馬術好夥伴。圖擷自@annchenaugustine

德國知名女模奧古斯汀（Augustine）平常就有練習馬術的習慣，其中有隻馬兒無論場上或場下，感情和她特別的好。不過這隻公馬偶爾會忍不住色色，埋進她的胸前甚至把拉鍊拉下來，讓雙峰差點走光。

奧古斯汀相當熱愛馬術，社群媒體上有大量他練習馬術時的影片，包含不少她和馬匹私下互動的溫馨景象。不過有些影片卻直擊到她的好夥伴馬，不但埋進她的胸前狂聞猛舔，甚至還得寸進尺用嘴把拉鍊扯下來，硬是讓奧古斯汀的雙峰差點見客，只能急著用雙手護住。

@annchenaugustine His new fav trick 🥲😂 IG:annchen.augustine #fy #foryou #equestrian ♬ original sound - Tr3nty

消息傳到PTT後，不少網友認為「工讀生出來喔」「馬真的很色」「到底有甚麼魔力」「根本是訓練的」。不過這或許正是奧古斯汀和愛馬的培養默契方式。

@annchenaugustine He at least could have bought me some dinner first 🙇🏼‍♀️ IG:annchen.augustine #fy #foryou #equestrian ♬ original sound - Inleobo

根據中華奧林匹克委員會介紹，正式比賽時馬術選手和馬的默契與技術，搭配出優雅姿勢與動作，吸引眾人的目光，常被譽為「王者的運動」。

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