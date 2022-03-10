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主人無法接受毛孩離開「可以回來當我寶貝嗎」 貓貓無奈1句話點醒她

聯合新聞網 / 溝勾手寵物溝通
一名飼主貓咪過世，主人一直很想要牠回來，結果貓貓有點爆氣。 (圖/Pakutaso)
一名飼主貓咪過世，主人一直很想要牠回來，結果貓貓有點爆氣。 (圖/Pakutaso)

最近看了一些感人的動物影片，內容是關於與主人的相遇過程及相處的故事。故事為線性發展，只是看到狗狗變老的那一部分，我眼眶就泛紅了。當然故事的最後狗狗都會離開，邊哭的我邊想，如果我是主角的話也是這麼的不捨呀（不過我總有一天一定是...)，朋友說這種影片他根本不敢看，因為太難過了。

有天在看「靈覺醒」這本書，作者也曾當過上述故事的主角，她在書中說道：「當心愛的寵物必須永遠離開自己身體時，就算有多麼不捨，依然果斷地幫他們前往下一段旅程」這句話，我覺得非常的棒！雖然家裡的狗狗剛滿一歲，我們的故事還在這線性的起始點，不過先給未來的自己一個勇氣吧！

許多主人無法接受毛孩子的離開。 (圖/Pakutaso)
許多主人無法接受毛孩子的離開。 (圖/Pakutaso)

以毛孩的觀點來看，其實非常的單純：「離開了身體，就前往下一個旅程了呀！」就像是坐捷運一樣，西門下一站是台北車站，就是這樣而已。

通常遇到的離世案例的飼主有三種：

一、我好難過，沒有你怎麼辦，我們還要繼續再一起，你來當我的小孩好不好？

二、我知道毛孩離開了，想知道他過得好不好？

三、我知道他的旅程結束了，但因為家人放不下，所以想聊一聊。

今天想分享我遇過的第一種案例。

飼主：可以再回來當媽咪的寶貝嗎？

貓咪：我不確定。（沒有很想）

飼主：再來當媽咪的寶貝好嗎？（開始情緒勒索

貓咪：這不一定啊，我也要排看看。（不要逼我）

飼主：那我們說好了，媽咪最近在準備中，你要選好時間下來找媽咪喔！

貓咪：你不要再執著了。（誰跟你說好了？）

上述案主為人類我執的代表之一，對動物們來說遵循大自然的法則、靈魂永生這是再正常不過的事情了。

本文由「溝勾手_寵物溝通」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

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貓咪 狗狗 寵物 台北車站 情緒勒索

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