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太陽久違露臉 萌柴坐車享受日光浴「瞇眼燦笑吐舌」超興奮：春天來了
毛小孩的笑容總是能治癒許多人。日前一段可愛的影片在網路上瘋傳，一隻可愛的柴犬久違跟家人出去玩，連日天氣不好終於見到太陽公公露臉，柴柴開心的在車上笑了起來，超萌的笑容溫暖了許多網友的心。
IG網紅明星犬「柴犬阿福」(豆柴フク)今年8歲，平常是一隻很愛笑的母柴犬，過去以「卡在車子座椅中間的肉肉臉」在網路上爆紅，也因此吸引了不少粉絲朝聖。日前阿福的主人貼出一段可愛的影片，阿福坐在車上和家人一起出去兜風，連日陰天終於出太陽，氣溫相當宜人，陽光灑落在阿福臉上的時候牠開心的笑了起來，模樣相當治癒。
阿福可愛的笑臉影片貼出後吸引不少網友朝聖，網友表示「阿福的笑容還是一如往常的可愛」、「久違見到陽光不僅人們開心，狗狗也開心」、「心情不好的時候看到阿福的笑容就會覺得很治癒」、「看到阿福這樣的笑容不禁覺得春天真的來了，一切都好溫暖」。
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