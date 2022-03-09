3隻汪並排搶鑽輪胎 黑狗兄慘變「風火輪」翻滾出局還撞牆

跟車太近互不相讓會發生什麼事？這群狗兒或許可以完美詮釋。最前方的狗狗率先通過了路中間的輪胎，隨後出現3隻狗狗也躍躍欲試。不過牠們卻忘了保持安全距離，突然並排衝進輪胎，讓黑狗兄被迫卡在輪胎裡翻滾出場。

「發生了嚴重的車禍！」網友在臉書社團分享一段影片，帶頭的狗狗帥氣的鑽過輪胎障礙物，後方3隻狗集合完畢也一同往輪胎衝去。但輪胎的寬度明顯不足以讓3隻狗同時穿越，僅第一隻體型較小的千鈞一髮通過。

剩下的兩隻毛孩可就沒那麼幸運，雙雙被卡在輪胎裡。一隻上演死裡逃生成功脫困，剩下的黑狗兄則不幸變成「風火輪」，被卡在輪胎中翻滾出場還大力撞擊牆壁，翻車後卻能迅速站起來裝做沒事發生。

「兩車入閘道互不相讓，擠壓擦撞黑色貨車滾落邊坡…」有留言逗趣將這段影像比喻成車禍現場，紛紛勸世「開車不搶快」「車禍就是這麼突然」「切勿跟車太貼」。小黑的搏命演出也讓不少人笑到黑菇，「在辦公室差點大笑」「被旋轉了」「無敵風火輪」。

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