爸爸出海失蹤 領巾汪「每天坐沙灘眺望遠方」苦守1年只為等他回家

根本現代版「忠犬八公」！最近有一段感人的故事在網路上流傳，一名女子到海邊玩的時候看到一隻狗狗眼神哀傷的凝望海平面，總覺得好像在等誰，女子好奇的待在當地幾十分鐘後都發現沒人來，一問附近的居民才知道狗狗的主人已經過世，狗狗每天都會在海邊看海，就像是希望能等到主人回來一樣。

綜合外媒報導，祕魯女子梅傑雅(Josie Mejía)日前與家人到蓬塔內格拉區（Punta Negra）遊玩，到海邊看風景時發現有一隻狗靜靜的望著海平面，眼神裡帶著哀傷，似乎又在期待著海的另一邊能出現讓他期待已久的人事物。梅傑雅表示，她發現狗狗脖子上繫著黃色領結，明顯是有主人的狗，出於好奇她就待了幾十分鐘陪著那隻狗狗等人，但始終沒等到。

梅傑雅一度興起想要把眼前這隻眼中含著些許憂傷的狗狗認養回家，但經過詢問當地人後才知道狗狗有一段悲傷的故事。這隻狗狗名叫瓦圭托(Vaguito)，是當地一名漁民所飼養的狗狗，牠的主人在1年前出海時失蹤再也沒回來，狗狗就天天都在海邊等著主人回家，就這樣日復一日的等下去。

雖然主人可能再也不會回來，當地居民依然不斷提供食物和臨時狗窩給瓦圭托，瓦圭托也由附近一名女子暫時先收養著。梅傑雅知道了瓦圭托的身世後，立刻打消了想領養牠的想法，並把這段故事上傳到推特上，吸引不少網友迴響，網友們留言表示「狗狗真的很忠心」、「還好當地人有照顧牠，讓牠有一個家」。

Este bebé hermoso se me pegó en la playa 💛🥺 un señor nos contó que ese es su hogar ahora…su dueño era un pescador que falleció hace un tiempo. Desde entonces, se queda mirando el mar todos los días 😭😭😭😭 y se emociona cada vez que ve botes 💔 amorcito siempre pa los lomitos pic.twitter.com/zzYwR3xdZ3 — Jolie (@jolsmr) February 27, 2022

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