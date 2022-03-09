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橘貓爽躺享受鏟屎官狂擼 翻身喬位子「秒流下紙箱慘摔」萬人笑翻
很多毛小孩相當享受主人的各種摸摸，但被摸到樂極生悲的事情也很常見。日前有一部短片在網路上瘋傳，一隻橘貓躺在紙箱上面享受貓奴的摸摸，簡直是在極樂天堂中渡過貓生，結果當牠舒服的翻身後，整隻貓冷不防從紙箱上摔下去，主人來不及救牠相當哭笑不得。
Youtube頻道「Viralhog」日前分享一部影片，英國一隻叫做札巴(Zaba)的橘貓很享受主人的摸摸，只要給牠各種摸摸就會很快卸下心防。有一天札巴獲得了紙箱床，開心地躺在上面享受主人的摸摸，只見札巴被主人摸的一臉舒服，正當牠想換個姿勢繼續享受摸摸的時候，整隻貓咪一滑就從紙箱上跌下去。
札巴的飼主表示，還好札巴掉下去的高度沒有太高，掉下去的時候還不小心撞到旁邊的暖氣機，不過札巴沒有受傷，請大家不要擔心。影片曝光後至今已吸引超過5萬網友觀看，網友留言表示「樂極生悲」、「整隻貓滑下去太好笑」、「雖然對札巴很抱歉但我一直笑」、「貓咪果然是液體，被摸到滑下去也很正常」。
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