【動物冷知識】小蟲蟲擁「世界最吵陰莖」 求偶時可達噪音等級

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道有種昆蟲的JJ居然會發出聲音吸引異性嗎？

今天我們一起來看羞羞事的動物冷知識吧～

研究斜紋小劃蝽生殖器的發聲機制，將有助於超音波科技的發展，真是很有貢獻的小JJ！！

公鬥魚發情時會在水面上吐泡泡築成「泡巢」。鬥魚完成交配後，母鬥魚會呈現短暫的昏迷狀態，公鬥魚則會用嘴巴將卵固定在泡巢上，雌魚清醒後亦會幫忙，但也可能被公鬥魚趕跑，之後由公鬥魚負責孵化魚寶寶的工作。

喉交魚只有2.5公分，一般魚類都是體外受精，喉交魚的繁殖方式可能造成兩魚都暴露在危險中，出現一隻大魚一口就吃掉他們，但也確實提高魚卵受精，增加物種延續的機率！

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