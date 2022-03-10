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「幫寵物雞做美甲」網友全罵翻　女飼主曝感人故事：牠曾救了我一命

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸飼主幫寵物雞做美甲。（圖／翻攝自百度 極目新聞）
大陸飼主幫寵物雞做美甲。（圖／翻攝自百度 極目新聞）

近日一名大陸網友因幫寵物雞做美甲，在網路上引發爭議，有人認為飼主強加自己的審美觀在動物上，而飼主則現身說法，表示這隻寵物雞並無任何不適，自己也很寵愛這隻小雞，因為牠陪伴自己走過最黑暗的時期。

畫面中可以看到，這隻寵物雞的雞爪上貼上了五顏六色的甲片，上面還裝飾著鑽石與珍珠，看起來相當「珠光寶氣」。影片一上傳卻被網友罵翻，認為這將不便行動、若有不適也難以察覺，是變相虐待寵物。

對此，主人接受中媒《極目新聞》訪問時表示，寵物雞做完美甲後走路一切正常，搔癢時也沒有任何不適反應，自己並不是嫌棄牠的雞爪，甚至是因為太疼愛牠，希望牠能過著特別的「雞生」。

飼主表示，這隻雞鳴叫「好運」，自己是個特立獨行的人，不想養尋常寵物陪伴自己，因此選擇養雞。而好運也陪伴自己走過長達2年最黑暗的憂鬱症生活，超級聰明的牠十分有靈性，能夠聽得懂人話，是自己最好的朋友之一。

儘管引發爭議，但仍有不少網友表示「其實做得蠻好看的」、「反正比我手上做得還好看」，也有人歪樓「原來現在雞也能當寵物啦？老一輩的肯定很難理解」、「反正出發點還是疼愛寵物的。」

寵物 美甲

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