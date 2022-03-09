逛動物園勿做NG行為 園方最不解對鱷魚「酷龍」投幣？

天氣溫暖許多人假日喜愛前往戶外景點，台北市立動物園藉機提醒遊客不能做的NG行為，像是許多動物因為遊客不當餵食，造成體重過重，駱駝戶外活動場就曾出現過「奶油塊」，還有遊客向馬來長吻鱷「酷龍」砸錢幣，動機也令園方不解。動物園呼籲，大部分的遊客到動物園多是娛樂休憩，但花點時間認識動物，就能從動物的角度去了解牠們。

動物園指出，工作人員在園區內總會遇到遊客，除了年節的糖果、餅乾、麵包，還有強調手上的饅頭有機無毒對動物有益，駱駝戶外活動場還出現過「奶油塊」；如果看到動物群起搶食，當事人還會覺得動物很餓、沒吃飽。但其實園方有飼料調配中心，專責園區內動物營養監控、飼糧調配，並與國內學校及研究機構合作，共同研究野生動物營養及飼糧改善，是動物健康的最強後盾。

動物園表示，除了餵食動物，馬來長吻鱷「酷龍」身上還會出現硬幣，對鱷魚投幣這件事令園方百思不解，因為同樣位在溫帶動物區的巴西烏龜水池，完全沒有人會把硬幣「撲通」一聲投入水中，園方無奈笑稱是容易「槓龜」的概念嗎。園方也曾猜想由於鱷魚和烏龜都屬於變溫動物，本來就不會一直游來游去，冬天活動量更低，遊客可能是為了確認「酷龍」是不是活著而砸牠。

另外，根據國立台灣師範大學環境教育研究所的研究，「噪音」是動物園裡動物壓力的主要來源。動物園表示，去年金剛猩猩育幼時，新手金剛媽媽光照顧寶寶就已經很緊張了，但遊客興奮的發出更大的聲量，金剛媽媽直接帶著寶寶躲起來，反而看不到珍貴的金剛猩猩親子互動畫面。

動物園指出，雖然大部分的遊客到動物園多是娛樂休憩，但花點時間認識動物，就能從動物的角度去了解牠們，例如看到黑猩猩間傳遞繁衍重要訊息的「性皮腫脹」，就不會被誤解為「好噁爛」、「脫肛」、「爛屁股」，也不會看到動物搶食就覺得牠們吃不飽、好可憐。

動物園呼籲，若想跟動物有正確的互動方式，解說牌是進入動物世界的最佳道具，遵守動物園的遊園規則，不帶寵物、不餵食動物、不丟砸動物、不拍打玻璃，輕聲細語非常重要，這樣才能確保園內的動物有一個安全又舒適的生活環境及優質的參觀環境，同時也才能觀察到動物們自然的行為表現。 常被當成許願對象的馬來長吻鱷「酷龍」身上甚至出現錢幣。圖／北市動物園提供 國立台灣師範大學環境教育研究所的研究，「噪音」是動物園裡動物壓力的主要來源。圖／北市動物園提供

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