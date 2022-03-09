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草地長出60顆毛球打滾曬太陽 天竺鼠放風回家乖乖排一列：小朋友放學囉

聯合新聞網 / 綜合報導
60隻天竺鼠。（圖／翻攝自YouTube @ mauritsbosgoed）
60隻天竺鼠。（圖／翻攝自YouTube @ mauritsbosgoed）

國外一處牧場主人在網路上傳一段影片，分享自家牧場60隻天竺鼠的悠哉日常。每天早上的「放風」時刻一到，一隻接著一隻的天竺鼠就會整齊劃一的跑出來曬太陽、吃早餐。影片被轉載到大陸社群平台微博上，悠哉療癒的模樣融化大批網友，吸引超過20萬次點閱。

畫面中可以看到，不同花色、大小的天竺鼠整齊劃一的的竄出，接著又成群的把胖胖的身體全部擠在一起共享早餐；飽餐一頓後，鼠鼠們會在偌大的草原上散步、曬太陽，有些還會跟牧場裡的鴨子一起盡情奔跑，看起來相當自由。

影片中還提到，白天的自由活動結束後，大夥依舊排著整齊劃一的隊伍回去，秋天時還會享用時令南瓜當作晚餐。影片也可以看到，天竺鼠們相處相當和平，完全不會因為搶食而爭執，在一片和平中結束自由自在的一天。

與大自然共生共存的牧場生活羨煞不少網友，紛紛湧入留言表示「這就是我的夢想生活！」、「不知道該羨慕主人還是羨慕天竺鼠」、「好有紀律呀」、「到底是老鼠還是豬呀」、「我好像有了新的人生理想了」、「養得又胖又可愛又乾淨！」

60隻天竺鼠。（圖／翻攝自YouTube @mauritsbosgoed）
60隻天竺鼠。（圖／翻攝自YouTube @mauritsbosgoed）

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