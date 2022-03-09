快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

為什麼三花貓都是女生？公貓跟母貓這4個差別你發現了嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Ingimage
圖／Ingimage

貓咪和人類一樣，生理上可分為男性和女性。不過除了基因上的差別，在貓咪界可能也存在著社會上的差異。大致上可從已知的外觀、發情、疾病，以及行為和性格來比較。

毛色

貓咪的毛色和花紋，是由遺傳決定的，影響細節的基因則排列在染色體當中。貓擁有18對染色體加上1對性染色體，正常情況下應該有38條染色體。

女性的性染色體由2條X組成，男性則為1條X加上1條Y。製造棕色或黑色毛髮的基因位在X染色體上，因此同時具有黑色及棕色的三花貓或玳瑁貓，正常情況下都是擁有2條X性染色體的母貓。除非性染色體異常，一般情況下不會有公貓同時具有黑色及棕色。

體型

公貓通常比母貓大，體重也比較重。一般來說，公貓也比母貓擁有更大的臉。

同時擁有棕色及黑色的貓咪，正常情況下都是母貓。圖擷自IG bobobanban網友授權提供
同時擁有棕色及黑色的貓咪，正常情況下都是母貓。圖擷自IG bobobanban網友授權提供

公貓

公貓並沒有明顯的發情週期，只要附近有發情的母貓，牠可能就會出現發情的狀況。最顯著的變化是高舉尾巴，隨地尿尿。

母貓

發情中的母貓會發出與平常完全不同的叫聲，並以背部摩擦地面的方式吸引公貓。每次發情持續1~2周，若期間沒有成功受孕，可能在2周後再度發情。

公貓

泌尿系統是貓咪的常見疾病，公貓的尿道較長，需要特別注意導致膀胱和尿道結石的尿石症。其他如睪丸癌或前列腺肥大，都可以藉由結紮來預防。

母貓

常見的疾病有乳腺癌和子宮蓄膿，兩者都是危及生命的疾病，然而都可以透過絕育手術來預防。在第一次發情前進行手術，可以更有效的預防乳腺癌。

部分貓咪的常見疾病，不分男女都可以靠絕育手術預防。示意圖/Ingimage
部分貓咪的常見疾病，不分男女都可以靠絕育手術預防。示意圖/Ingimage

領地

公貓似乎比母貓更有領地意識，有報導指出公貓外出自由活動時，範圍比母貓更廣。

育兒

母貓會扶養小孩，甚至沒有血緣關係的母貓也會形成一個組織互相幫忙養育，反觀公貓基本上不參與育兒的工作。

獨立

母貓通常被認為更加獨立，畢竟一旦生下小貓，不得不扶養他們。有些人認為這可能是母貓傲嬌(ツンデレ)個性的原因。

公貓基本上不參與育兒的工作。示意圖/Ingimage
公貓基本上不參與育兒的工作。示意圖/Ingimage

貓咪 基因 手術

延伸閱讀

突然被貓咪咬一口？貓奴點出3大原因 這招替代打罵更有用

5種NG貓砂盆大公開！擺錯位置恐害貓皇「壓力山大」掛病號

貓咪黏在身旁不單純？專家分析5種可能 暗示你有得忙了

搶糧也搶喵！貓咪打架3大原因 「貓下去」潛規則曝光

相關新聞

逛動物園勿做NG行為 園方最不解對鱷魚「酷龍」投幣？

天氣溫暖許多人假日喜愛前往戶外景點，台北市立動物園藉機提醒遊客不能做的NG行為，像是許多動物因為遊客不當餵食，造成體重過...

草地長出60顆毛球打滾曬太陽 天竺鼠放風回家乖乖排一列：小朋友放學囉

國外一處牧場主人在網路上傳一段影片，分享自家牧場60隻天竺鼠的悠哉日常。每天早上的「放風」時刻一到，一隻接著一隻的天竺鼠就會整齊劃一的跑出來曬太陽、吃早餐。影片被轉載到大陸社群平台微博上，悠哉療癒的模樣融化大批網友，吸引超過20萬次點閱。

哈士基「霸氣兇臉+肥短腿」配磁性嗓音超反差 網全萌暈：柯基基因很強

你有看過哈士奇與柯基的混種嗎！國外一名網友在社群平台抖音上分享自家愛犬「露娜」（Luna）超特殊的混種萌樣，由於柯基犬屬於小型犬，因此露娜就像隻「縮小短腿版」的帥氣二哈，霸氣與呆萌兼具的模樣融化一大票網友。

為什麼三花貓都是女生？公貓跟母貓這4個差別你發現了嗎

貓咪和人類一樣，生理上可分為男性和女性。不過除了基因上的差別，在貓咪界可能也存在著社會上的差異。大致上可從已知的外觀、發情、疾病，以及行為和性格來比較。

有感流浪動物問題嚴重 他研發「一站式平台」翻轉生態

流浪動物問題與日遽增，也讓民間收容所陷入營運困境。中正大學資訊管理所校友黃博謙創立流浪動物永續品牌，發起購買產品回饋利潤...

一窩奶貓被打包「袋口封死」丟垃圾車 清潔隊員聽虛弱喵叫秒搶救全收編

流浪貓狗的生命都應該受到重視。日前有一段影片在社群網站上瘋傳，有清潔人員發現一袋袋口被綁死的垃圾裡傳出微弱的貓叫聲，打開後才發現竟然是一窩小貓，其中一隻小貓已經奄奄一息，狀況相當糟糕，影片曝光後也引起不少網友撻伐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。