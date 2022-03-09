為什麼三花貓都是女生？公貓跟母貓這4個差別你發現了嗎

貓咪和人類一樣，生理上可分為男性和女性。不過除了基因上的差別，在貓咪界可能也存在著社會上的差異。大致上可從已知的外觀、發情、疾病，以及行為和性格來比較。

毛色

貓咪的毛色和花紋，是由遺傳決定的，影響細節的基因則排列在染色體當中。貓擁有18對染色體加上1對性染色體，正常情況下應該有38條染色體。

女性的性染色體由2條X組成，男性則為1條X加上1條Y。製造棕色或黑色毛髮的基因位在X染色體上，因此同時具有黑色及棕色的三花貓或玳瑁貓，正常情況下都是擁有2條X性染色體的母貓。除非性染色體異常，一般情況下不會有公貓同時具有黑色及棕色。

體型

公貓通常比母貓大，體重也比較重。一般來說，公貓也比母貓擁有更大的臉。

同時擁有棕色及黑色的貓咪，正常情況下都是母貓。圖擷自 IG bobobanban 網友授權提供

公貓

公貓並沒有明顯的發情週期，只要附近有發情的母貓，牠可能就會出現發情的狀況。最顯著的變化是高舉尾巴，隨地尿尿。

母貓

發情中的母貓會發出與平常完全不同的叫聲，並以背部摩擦地面的方式吸引公貓。每次發情持續1~2周，若期間沒有成功受孕，可能在2周後再度發情。

公貓

泌尿系統是貓咪的常見疾病，公貓的尿道較長，需要特別注意導致膀胱和尿道結石的尿石症。其他如睪丸癌或前列腺肥大，都可以藉由結紮來預防。

母貓

常見的疾病有乳腺癌和子宮蓄膿，兩者都是危及生命的疾病，然而都可以透過絕育手術來預防。在第一次發情前進行手術，可以更有效的預防乳腺癌。

部分貓咪的常見疾病，不分男女都可以靠絕育手術預防。示意圖/Ingimage

領地

公貓似乎比母貓更有領地意識，有報導指出公貓外出自由活動時，範圍比母貓更廣。

育兒

母貓會扶養小孩，甚至沒有血緣關係的母貓也會形成一個組織互相幫忙養育，反觀公貓基本上不參與育兒的工作。

獨立

母貓通常被認為更加獨立，畢竟一旦生下小貓，不得不扶養他們。有些人認為這可能是母貓傲嬌(ツンデレ)個性的原因。

公貓基本上不參與育兒的工作。示意圖/Ingimage

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