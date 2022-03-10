沒耐心二哈急著找隔壁朋友玩 「整隻狗液化流出柵欄」主人目睹笑瘋

這是跟貓貓學的吧？近日網路上流傳一段影片，是一隻哈士奇太想跟隔壁鄰居的狗狗玩，居然使出「液化」招數，穿過細窄的柵欄後往外跑，讓一旁全程直擊的飼主看傻了眼，不斷大笑「我的天啊！」

影片中可以看到，哈士奇先是來回踱步，接著將頭探出柵欄外，發現空間似乎可行後便將兩隻前腳與前半身往裡面塞，接著柔軟度超好的牠開始變換不同姿勢，最後成功逃脫窄度約只有半個身寬的柵欄，讓一旁的主人看傻了眼。

通常液體化都是貓的專利，二哈的成功複製驚艷大批網友，紛紛湧入留言「這表現出了決心的偉大」、「有志者，事竟成」、「我們應該要有給動物參加的奧運會才對」、「飼主反應超有趣。」

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