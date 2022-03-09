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哈士基「霸氣兇臉+肥短腿」配磁性嗓音超反差 網全萌暈：柯基基因很強
你有看過哈士奇與柯基的混種嗎！國外一名網友在社群平台抖音上分享自家愛犬「露娜」（Luna）超特殊的混種萌樣，由於柯基犬屬於小型犬，因此露娜就像隻「縮小短腿版」的帥氣二哈，霸氣與呆萌兼具的模樣融化一大票網友。
從抖音用戶@lunathehuskycorgi 上傳的影片可以看到，露娜是一隻哈士奇與柯基的混種狗，上半身留有哈士奇「霸氣外露」的眼神與外表，但下半身長有柯基特有的「萌系小短腿」，對著鏡頭逞兇鬥狠的奶凶模樣讓拍攝得主人忍不住笑了出來。
@lunathehuskycorgi 👑 twice the sass #fyp #dogtok #husky #corgi ♬ original sound - Luna
另一支影片可以看到，2歲露娜獨自站在床上盯著遠方，同樣帥氣的眼神與哈士奇並無兩樣，但是嬌小身形與「超低底盤」的小短腿還是大大降低了牠的霸氣指數，飼主更在貼文中搞笑寫下「你們看牠那雙小短腿啦。」
@lunathehuskycorgi Her little legs ✨ #fyp #husky #corgi #dogtok ♬ original sound - Luna
露娜帥氣與呆萌並存的魅力在網路上掀起話題，吸引大批網友討論「上半身跟下半身真的是兩回事欸」、「哈士奇：你禮貌嗎」、「這就是一隻cos哈士奇的柯基啊」、「柯基犬基因超強大」、「好像某種寶可夢品種。」
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