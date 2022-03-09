快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一窩奶貓被打包「袋口封死」丟垃圾車 清潔隊員聽虛弱喵叫秒搶救全收編

聯合新聞網 / 綜合報導
清潔隊員發現垃圾車中傳出微弱貓叫聲，打開才發現是一袋幼貓被惡意遺棄。 (圖/取自影片)
清潔隊員發現垃圾車中傳出微弱貓叫聲，打開才發現是一袋幼貓被惡意遺棄。 (圖/取自影片)

流浪貓狗的生命都應該受到重視。日前有一段影片在社群網站上瘋傳，有清潔人員發現一袋袋口被綁死的垃圾裡傳出微弱的貓叫聲，打開後才發現竟然是一窩小貓，其中一隻小貓已經奄奄一息，狀況相當糟糕，影片曝光後也引起不少網友撻伐。

網友「les_aventures_de_sauvee」在Tiktok貼出一段影片，清潔人員在收垃圾時發現垃圾車中有一袋垃圾傳出細微的貓叫聲，察覺有異趕緊拿出刀子將袋口被封死的垃圾袋打開，發現竟然有一窩幼貓被人惡意丟棄，清潔隊員見狀趕緊救援這些可憐的小貓咪們，影片中可以聽到清潔隊人員的對話，他們打開塑膠袋後發出不可置信的驚呼，其中一名清潔人員說「可憐的孩子，還不只一隻」。

@les_aventures_de_sauvee

encore un triste sauvetage je suis dégoûté

♬ son original - les avantures de sauvee

清潔人員救出小貓後發現令人遺憾的狀況，一窩小貓其中有一隻已經不幸身亡，一名清潔隊員深感悲憤甚至罵出了髒話。好在有清潔人員機警發現異狀才能將這一窩小貓救下，事後清潔人員也在Tiktok上貼出影片，表示這一窩小貓已經有同事收養了，小貓在鏡頭前活蹦亂跳，看起來有受到良好的照顧。

該事件疑似發生在法國，影片曝光後吸引不少網友關注，至今已超過450萬次觀看，不少網友表示「簡直太過份了，這樣丟垃圾車簡直要牠們死」、「如此可愛的生命，於心何忍呀」、「還好工作人員們都很細心，謝謝你們」，許多網友也留言感謝清潔隊員們願意拯救並照顧小貓，希望小貓們都能夠在新家健康長大。

@les_aventures_de_sauvee

ils vont tous très bien ils demandent qu'à vivre 😀

♬ Bonjour tout va bien - Les Déménageurs

小貓 垃圾車

延伸閱讀

他率團隊每天冒險往返烏克蘭邊境 只為「救無辜毛孩完成主人心願」網淚崩

阿公見幼貓被攻擊「打破不養承諾」秒收編 小黑球1年後吹氣膨脹變身美貓

女子12年沒換手機號碼 警察一通電話「讓失蹤多年愛犬回家了」她爆哭

她確診隔離目睹愛犬被活活打死 網加碼爆「防疫人員狂噴髒話揍貓」驚悚片曝光

相關新聞

台中音樂季「超吉巨星」影片瘋傳 聽團仔嗨爆：比吉娃娃還瘋

2022「春浪山線．台中」音樂季在這個月5、6日登場，其中第二天美秀集團上台前的空檔，空中突然出現一隻「飛天吉娃娃」，讓舞台前的聽團仔群起舉手歡呼。不過吉娃娃本尊卻異常淡定，彷彿已見過不少大場面。

女子12年沒換手機號碼 警察一通電話「讓失蹤多年愛犬回家了」她爆哭

國外一名飼主近日奇蹟般找回走失多年的愛犬，相見的那刻主人綻放笑顏，寵溺的摸摸好久不見的狗狗。而之所以能夠再次與重逢，全是因為「12年未換手機號碼！」

一窩奶貓被打包「袋口封死」丟垃圾車 清潔隊員聽虛弱喵叫秒搶救全收編

流浪貓狗的生命都應該受到重視。日前有一段影片在社群網站上瘋傳，有清潔人員發現一袋袋口被綁死的垃圾裡傳出微弱的貓叫聲，打開後才發現竟然是一窩小貓，其中一隻小貓已經奄奄一息，狀況相當糟糕，影片曝光後也引起不少網友撻伐。

阿金罹癌走不動被主人丟路上等死 暖男接回「陪最後50天狗生」送走牠

中國遼寧一隻阿金「穩穩」因為罹患骨癌而行動不便，被主人遺棄街頭等死。志工接獲通報後趕緊將穩穩送去就醫安置，再接下來的50天裡，志工陪著穩穩治療、玩耍、還為他拍了沙龍照，讓他人生最後的歲月充實且快樂。

被主人棄養 牠哀求挽不回

新北市去年度共62隻犬貓遭主人棄養，板橋動物之家上月有一隻8歲的混種母犬金莎被送進所內，飼主表明因為搬家出國因此不繼續飼...

為流浪犬找個家 奧運桌球國手莊智淵為浪浪拍公益廣告

奧運桌球國手莊智淵愛狗，首度為流浪犬拍攝公益廣告，以「謝謝大家一起愛浪浪為題」呼籲民眾發揮愛心領養流浪動物，期盼提高台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。