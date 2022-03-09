一窩奶貓被打包「袋口封死」丟垃圾車 清潔隊員聽虛弱喵叫秒搶救全收編

流浪貓狗的生命都應該受到重視。日前有一段影片在社群網站上瘋傳，有清潔人員發現一袋袋口被綁死的垃圾裡傳出微弱的貓叫聲，打開後才發現竟然是一窩小貓，其中一隻小貓已經奄奄一息，狀況相當糟糕，影片曝光後也引起不少網友撻伐。

網友「les_aventures_de_sauvee」在Tiktok貼出一段影片，清潔人員在收垃圾時發現垃圾車中有一袋垃圾傳出細微的貓叫聲，察覺有異趕緊拿出刀子將袋口被封死的垃圾袋打開，發現竟然有一窩幼貓被人惡意丟棄，清潔隊員見狀趕緊救援這些可憐的小貓咪們，影片中可以聽到清潔隊人員的對話，他們打開塑膠袋後發出不可置信的驚呼，其中一名清潔人員說「可憐的孩子，還不只一隻」。

清潔人員救出小貓後發現令人遺憾的狀況，一窩小貓其中有一隻已經不幸身亡，一名清潔隊員深感悲憤甚至罵出了髒話。好在有清潔人員機警發現異狀才能將這一窩小貓救下，事後清潔人員也在Tiktok上貼出影片，表示這一窩小貓已經有同事收養了，小貓在鏡頭前活蹦亂跳，看起來有受到良好的照顧。

該事件疑似發生在法國，影片曝光後吸引不少網友關注，至今已超過450萬次觀看，不少網友表示「簡直太過份了，這樣丟垃圾車簡直要牠們死」、「如此可愛的生命，於心何忍呀」、「還好工作人員們都很細心，謝謝你們」，許多網友也留言感謝清潔隊員們願意拯救並照顧小貓，希望小貓們都能夠在新家健康長大。

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