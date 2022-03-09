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台中音樂季「超吉巨星」影片瘋傳 聽團仔嗨爆：比吉娃娃還瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名飼主在音樂季高舉吉娃娃，周遭聽眾相當興奮。圖擷自臉書
一名飼主在音樂季高舉吉娃娃，周遭聽眾相當興奮。圖擷自臉書

2022「春浪山線．台中」音樂季在這個月5、6日登場，其中第二天美秀集團上台前的空檔，空中突然出現一隻「飛天吉娃娃」，讓舞台前的聽團仔群起舉手歡呼。不過吉娃娃本尊卻異常淡定，彷彿已見過不少大場面。

「聽團仔到底在幹嘛…」近日臉書上瘋傳一段影片，一名飼主趁著美秀集團準備上台前的空檔，將同樣盛裝出席並綁著牽繩的吉娃娃舉在空中，想和一旁的同好們打招呼。一旁的觀眾意外撞見美秀「吉」團，除了尖叫聲也參雜著不少笑聲。不過反觀吉娃娃卻異常淡定，「難得看到人比吉娃娃還瘋」。

原PO也加碼分享後續，吉娃娃飛天後過沒多久，附近一個女生同樣被抬起來，雖然同行好友努力想造勢歡呼，「可是聽團仔們似乎不買單」。群眾對該名女生的反應大輸吉娃娃，讓原PO感嘆「女人，你無法贏過吉」。

當天現場其實已有不少人親眼看到這段畫面，影片流出後讓許多人又朝聖複習，「我真的在後面欸」「另一個角度」「真的很多人帶狗」「吉速爆紅」「狗狗問號」。不過也有網友擔心，音樂季的音量對於狗兒可能造成負擔，「吉娃娃會被你嚇死」「狗耳朵都要聾」。

一名飼主在音樂季高舉吉娃娃，周遭聽眾相當興奮。圖擷自臉書
一名飼主在音樂季高舉吉娃娃，周遭聽眾相當興奮。圖擷自臉書

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