阿金罹癌走不動被主人丟路上等死 暖男接回「陪最後50天狗生」送走牠

中國遼寧一隻阿金「穩穩」因為罹患骨癌而行動不便，被主人遺棄街頭等死。志工接獲通報後趕緊將穩穩送去就醫安置，接下來的50天裡，志工陪著穩穩治療、玩耍、還為他拍了沙龍照，讓穩穩狗生最後的歲月充實且快樂。

今年1月，穩穩在遼寧大連的街頭被發現，因重病疼痛的牠眼神充滿落寞，在寒冷的街頭披上好心路人的棉被獨自張望、動彈不得。獲報的當地救援組織馬上到現場接手了解，發現穩穩的後腳腫脹異常，準備送醫時還遇到圍觀民眾叫囂「死條狗又怎麼了？」

到現場救援的志工「花花」聽到民眾叫囂，只能無奈回應「每個生物都需要有尊嚴地離開。」

穩穩被送醫安置後，與花花度過了50天快樂的時光，從影片中可以看到，他們一起玩耍、分享零食、在醫院陪伴彼此，穩穩的眼神也逐漸轉為開朗清澈，不再落寞無助，而花花更幫穩穩拍了可愛的沙龍照，記錄下為時不多的晚年模樣。

花花接受中媒訪問時表示，其實從沒想過罹患骨癌的穩穩能夠再活這麼久，過了小年、新年、再到元宵，最後在3月6日離世。影片中可以看到，穩穩的遺體穿著亮紅色的衣服，一旁放著生前拍的可愛沙龍照，花花心痛地摸了摸牠，最後還是不忍的轉身而去。

穩穩最終仍於6號離世。（圖／翻攝自微博 青流視頻）

穩穩最後幸福的50天被記錄下來分享到網路上，感動了大批網友「今生脫下皮毛，來世換上衣衫吧」、「遺棄動物的人，這輩子都不值得被愛」、「穩穩，祝你有個平穩的下輩子」、「好感謝你們讓穩穩最後的日子感受到溫暖與愛」、「我已經哭得不能控制了，穩穩晚安。」

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