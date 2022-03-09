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女子12年沒換手機號碼 警察一通電話「讓失蹤多年愛犬回家了」她爆哭
國外一名飼主近日奇蹟般找回走失多年的愛犬，相見的那刻主人綻放笑顏，寵溺的摸摸好久不見的狗狗。而之所以能夠再次與重逢，全是因為「12年未換手機號碼！」
畫面中可以看到，狗狗「佐伊」（Zoe）瑟縮在毛巾堆中，長年的流浪生活讓牠筋疲力盡。2010年，佐伊和自己的妹妹一起來到主人身邊，在牠6個月大時，因主人不在家時掙脫鐵籠逃出而走失，開始長達12年的流浪生活。
就在上月，佐伊在美國加州農村地區的路邊被巡邏員警發現，上了年紀的牠看起來相當虛弱，掃描體內晶片才發現原來是失蹤多年的家犬，且曾在2015遭註冊為「死亡」。警方馬上撥打晶片上的電話，循線聯絡到飼主「米歇爾」（Michelle）。
失去佐伊的時日已來到第12年，突然接到警方通知愛犬已尋獲的電話，讓米歇爾又驚又喜。她表示，幸好自己多年來沒有更換手機號碼，才能讓分離多年的寶貝狗狗回到自己身邊，未來將全心陪伴牠，彌補這麼多年來的逝去的時光。
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