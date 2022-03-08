小玳瑁海龜 疑遭風浪擱淺獲救

一隻小小保育類的玳瑁海龜，今天下午疑遭風浪衝擊，意外擱淺在成功岸際，海巡署第七岸巡隊在岸際發現，由澎湖農漁局護送水試所澎湖生物研究中心安置觀察。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞指出，今天下午沙港安檢所人員在執行岸際巡查勤務時，在湖西成功村漁港岸際發現活體玳瑁海龜，立即前往救援，並通報澎湖農漁局及海委會海洋保育署等協處，目前已送往水試所澎湖生物研究中心安置觀察。

第七岸巡隊表示，近幾個月來澎湖海域已先後救援6隻活體的保育類海龜，其中有2隻是玳瑁。

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