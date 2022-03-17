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奇行種貓咪？「90度謎之視角」看世界 喵星人歪頭殺萌翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
將頭歪成垂直角度的貓咪。翻攝自Dcard，作者同意授權。
將頭歪成垂直角度的貓咪。翻攝自Dcard，作者同意授權。

都說貓咪是水做的，不管是在家裡鑽來鑽去，還是把身體折來折去，好像都難不倒軟Q的貓咪們。

社群網站Dcard上就有一名網友分享自家貓咪用「謎之角度」看世界的照片，飼主在文中表示，意外發現家裡剛收編不久的的小橘貓－Norry超級喜歡用倒著的方式盯著自己看，從幾張相片中可以看到Norry不管是躺著、坐著，甚至是睡覺時，都會將整個頭歪向一邊，幾乎快要成90度，讓人不禁聯想到動畫《進擊的巨人》中的角色－「奇行種」扭著脖子的畫面。

躺著也要歪著頭。翻攝自Dcard
躺著也要歪著頭。翻攝自Dcard

飼主捕捉自家貓咪Norry各種歪頭畫面。翻攝自Dcard
飼主捕捉自家貓咪Norry各種歪頭畫面。翻攝自Dcard

奇行種示意圖。日本知名動畫《進擊的巨人》
奇行種示意圖。日本知名動畫《進擊的巨人》

飼主到現在還是不清楚Norry怎麼會有把頭轉成這樣的習慣，又好氣又好笑地說難不成歪頭是為了賣萌？還有網友幽默回覆：「牠沒有正視過你耶🤣」也不少人說橘貓的奇特姿勢實在怪可愛的，讓人不自覺也用跟牠一樣的角度看世界。

睡覺也要歪頭。翻攝自Dcard
睡覺也要歪頭。翻攝自Dcard

雖然有些人擔心貓咪這樣是不是生病了？難道不會落枕嗎？但其實有許多網友紛紛在下方分享自家貓咪的照片，表示家裡喵星人的姿勢也同樣「奇形怪狀」，笑說貓咪真的是有軟骨功，如果真的不放心，最保險的方式就是帶去給獸醫檢查，確認貓咪有沒有不舒服的狀況哦！

喵星人 進擊的巨人 貓咪 寵物 獸醫

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