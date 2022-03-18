橘貓「超愛拖鞋味」啃到停不了 超整齊齒痕刻一排貓奴傻眼：養到釘書機

貓咪紓壓的方式百百種，最常見的就是貓抓板或是麻布、軟墊等等讓貓咪可以伸爪子，而這隻橘貓很不同，不知道是喜歡拖鞋的味道還是咬合時的感覺，牠非常喜歡咬拖鞋，並且用最尖的牙齒在上面咬出一排排整齊的洞，飼主自嘲：我養的是一個無情的釘書機…

飼主在抖音平台上發布多則影片，許多影片都是關於這隻愛吃拖鞋的橘貓，影片中橘貓將拖鞋啃得津津有味，一張一合張力有度的下顎，發出喀嘞喀嘞的咬合節奏，讓飼主又氣又好笑，真不知道貓咪究竟是喜歡拖鞋的口感還是上面特殊的味道，並有趣地表示：牠只是個無情的釘書機。

飼主的抖音影片全都是貓咪啃拖鞋。圖／翻攝自抖音kyrene008

提醒民眾，貓咪若有異食癖就要特別注意，讓貓遠離容易吞進去的異材質，例如小顆的塑膠球、塑膠片，以及最常見的拖鞋、塑膠地墊跟吸管套，如果發現請及早就醫，最常見方法是開藥讓異物順著消化系統排出，排出過程若異材質屬尖銳物體也有可能刮傷貓咪腸道，再不然就是開刀取出，所幸這隻愛吃拖鞋的橘貓只是喜歡咬拖鞋，而非品嘗拖鞋。

目前最慘的一隻拖鞋。圖／翻攝自抖音kyrene008

商品推薦