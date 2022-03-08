阿公見幼貓被攻擊「打破不養承諾」秒收編 小黑球1年後吹氣膨脹變身美貓
毛小孩的可愛總是能讓一些堅持不養牠們的長輩突破心防。一名網友分享自己爸爸的故事，本來已經退休的老爸堅持不養貓咪，但有一天在路邊遇到一隻小貓被烏鴉攻擊，情急之下便拯救了那隻幼貓，最後還是選擇收編，巨大轉變讓許多網友笑著說果然毛孩都是會讓人融化的。
網友「turi2018」在推特上貼出對比照，表示父親在2021年3月左右在路上撿了一隻小黑貓回家，本來家中因為飼養多年的毛孩過世不再打算飼養任何寵物，但父親在路上遇到了這隻慘遭烏鴉攻擊的小黑貓，於心不忍之下就把牠暫時帶回家照顧，由於遍尋不著可以領養小黑貓的人，最後父親決定收編這隻小黑貓並取名為「露露(るる)」。
網友指出，以前家裡曾經養過一隻活到21歲過世的貓咪，但當初爸爸因為忙於工作，那隻貓咪不太親近爸爸，第一次遇到如此愛他的貓咪，爸爸每天都非常開心，在家的時候都跟露露黏在一起，一人一貓的感情相當好，爸爸的個性也從嚴肅變得開朗。如今露露已經收編滿一周年，從照片可以看出原先剛被撿回來、還是瘦小幼貓的露露整個長大了一圈，變成毛色亮麗又健康的黑貓。
露露與爺爺可愛的照片PO出後吸引不少網友朝聖，至今已超過5萬人按讚，網友們留言大讚養貓果然讓爺爺變年輕，表示「爸爸的表情好棒，感覺變溫柔的帥大叔了」、「貓咪變更漂亮、爸爸也變年輕了，一石二鳥」、「毛小孩都會打破人的心防」、「看到爸爸如此開心抱著貓咪就知道他真的很愛露露」。
【明日はるる一歳のお誕生日】— 𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟 (@turi2018) February 17, 2022
←保護当時
→現在
気付けばこんなに大きく！
(※誕生日は保護当時に逆算して動物病院で決めた推定です) pic.twitter.com/WDKiOYNdpa
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