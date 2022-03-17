聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣球靜電黏屁成「懶人逗貓棒」橘貓瘋狂扭身超崩潰：怎麼都咬不到？
當充滿靜電的貓咪遇上氣球會怎麼樣？一隻米克斯站在餐桌上，發現屁股一直有氣球「跟著」牠，讓牠氣的想咬氣球，但無奈身體怎麼轉，這顆氣球就是超靈活地跟在身後，怎麼咬都咬不到，原來是氣球表面與貓咪毛髮成了絕佳的正負電物體，剛好成為懶人逗貓方法，但氣球若咬破可能會造成貓咪受傷或是心理陰影，所以氣球大小要拿捏好。
同樣用靜電原理玩遊戲的還有以科學實驗影片為主的阿駿日常，他拿出貓咪跟氣球，並且相互摩擦，讓彼此電荷失衡，所以會產生靜電相吸的現象。
@ajim0422 化妝初體驗，謝謝@changeyourstyle 貓很可愛~ #科學實驗 #知識 #吸貓大法 ♬ 原聲 - 阿駿日常
提醒民眾，懶人逗貓法雖然很輕鬆，但要注意不要造成貓咪傷害，像是大顆氣球如果在貓咪面前爆炸，除了會造成皮毛損傷外，更要注意的是造成日後貓咪心理陰影的影響。
最近夯什麼
▪ 牧羊犬追鵝太興奮和主人失散 竟聰明到「自己搭公車」回家
▪ 「演技派柴犬」碰水泥磚抱枕秒入戲 猙獰表情網笑：狗界影后
▪ 狗狗結紮醒來驚覺「蛋蛋不見了！」氣瘋大鬧獸醫院秒變戰爭現場
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言