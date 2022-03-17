氣球靜電黏屁成「懶人逗貓棒」橘貓瘋狂扭身超崩潰：怎麼都咬不到？

當充滿靜電的貓咪遇上氣球會怎麼樣？一隻米克斯站在餐桌上，發現屁股一直有氣球「跟著」牠，讓牠氣的想咬氣球，但無奈身體怎麼轉，這顆氣球就是超靈活地跟在身後，怎麼咬都咬不到，原來是氣球表面與貓咪毛髮成了絕佳的正負電物體，剛好成為懶人逗貓方法，但氣球若咬破可能會造成貓咪受傷或是心理陰影，所以氣球大小要拿捏好。

另一隻貓也想玩黃色氣球。圖／翻攝自IG

同樣用靜電原理玩遊戲的還有以科學實驗影片為主的阿駿日常，他拿出貓咪跟氣球，並且相互摩擦，讓彼此電荷失衡，所以會產生靜電相吸的現象。

提醒民眾，懶人逗貓法雖然很輕鬆，但要注意不要造成貓咪傷害，像是大顆氣球如果在貓咪面前爆炸，除了會造成皮毛損傷外，更要注意的是造成日後貓咪心理陰影的影響。

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