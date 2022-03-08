猴子被潑紅漆吊掛眨眼求救 動保團體轟「放生等於判牠死刑」
近日網路上流傳一段影片，一隻猴子遭到有心人士噴漆全身紅通通，並被吊掛在籠子內展示。隨後被船載至一片不知名的樹叢中放生，身影迅速消失在鏡頭前。動保團體抨擊畫面中的行為，認為這樣幾乎等同判了那隻猴子死刑。
根據每日星報報導，這起事件發生在馬來西亞國內，當地動物協會在IG上釋出了這段影像，對於這樣殘忍的行為感到憤怒。像這樣畫猴子的不良行為，在當地卻越來越常見，每年都有數起這樣的案例。
從影片中可見，一隻小猴子全身都染上紅漆，並且被關在籠子內展示。仔細一看身體似乎還被繩索綑綁，在鏡頭前一動也不動，只能眨眼睛彷彿在對外求援。畫面很快切換到一片樹林，異常顯眼的紅猴被一名裸著上身的男子放生，看似重獲自由，但動保團體指出這樣幾乎等同「宣判了牠的死刑」。
善待動物組織(PETA)憂心，該隻猴子可能對油漆產生過敏反應，甚至中毒的症狀，過於顯眼的外觀也淪為掠食者的頭號目標。此外猴子屬於群居動物，不知被囚禁多久的猴子，也可能受到當地猴群排擠。這樣噴漆又放生的行為，可能都會害猴子受傷甚至被殺。
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