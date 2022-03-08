快訊

為入侵付出代價…俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

大S閃電再婚具俊曄 舊愛藍正龍「8字」回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猴子被潑紅漆吊掛眨眼求救 動保團體轟「放生等於判牠死刑」

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻猴子被噴上紅漆，並載至樹林放生。圖擷自malaysiaanimalassociation
一隻猴子被噴上紅漆，並載至樹林放生。圖擷自malaysiaanimalassociation

近日網路上流傳一段影片，一隻猴子遭到有心人士噴漆全身紅通通，並被吊掛在籠子內展示。隨後被船載至一片不知名的樹叢中放生，身影迅速消失在鏡頭前。動保團體抨擊畫面中的行為，認為這樣幾乎等同判了那隻猴子死刑。

根據每日星報報導，這起事件發生在馬來西亞國內，當地動物協會在IG上釋出了這段影像，對於這樣殘忍的行為感到憤怒。像這樣畫猴子的不良行為，在當地卻越來越常見，每年都有數起這樣的案例。

從影片中可見，一隻小猴子全身都染上紅漆，並且被關在籠子內展示。仔細一看身體似乎還被繩索綑綁，在鏡頭前一動也不動，只能眨眼睛彷彿在對外求援。畫面很快切換到一片樹林，異常顯眼的紅猴被一名裸著上身的男子放生，看似重獲自由，但動保團體指出這樣幾乎等同「宣判了牠的死刑」。

善待動物組織(PETA)憂心，該隻猴子可能對油漆產生過敏反應，甚至中毒的症狀，過於顯眼的外觀也淪為掠食者的頭號目標。此外猴子屬於群居動物，不知被囚禁多久的猴子，也可能受到當地猴群排擠。這樣噴漆又放生的行為，可能都會害猴子受傷甚至被殺。

猴子 放生 動保團體 馬來西亞

延伸閱讀

年輕關到老…米克斯貓待收容所1725天 還有40隻全超過1千天

膽小黃金獵犬弄翻草莓攤 飼主憂老闆爆氣「全打包吃到半夜」

「黑色小毛球」疑溺水奄奄一息 她用兩指CPR救回鴨嘴獸寶寶

他率團隊每天冒險往返烏克蘭邊境 只為「救無辜毛孩完成主人心願」網淚崩

相關新聞

猴子被潑紅漆吊掛眨眼求救 動保團體轟「放生等於判牠死刑」

近日網路上流傳一段影片，一隻猴子遭到有心人士噴漆全身紅通通，並被吊掛在籠子內展示。隨後被船載至一片不知名的樹叢中放生，身影迅速消失在鏡頭前。動保團體抨擊畫面中的行為，認為這樣幾乎等同判了那隻猴子死刑。

他率團隊每天冒險往返烏克蘭邊境 只為「救無辜毛孩完成主人心願」網淚崩

俄烏戰爭至今進入第13天，第三輪談判結束未有突破，但烏克蘭境內各地都受到戰火摧殘，鄰國許多人道組織紛紛伸出援手。烏克蘭鄰國波蘭就有動保組織不畏戰火，每天往來烏波境內，就只是為了協助被拋下或是無法跟主人一起離開的毛小孩。

客廳有魚在游！神人曬「超狂空氣魚缸」完美水質讓魚像飄浮空中

近日大陸一名網友的超乾淨魚缸在網路上引發話題，小魚悠游在沒有一點雜質的魚缸裡，猛一看就像飄浮在空氣中，超強水質讓大批網友大讚「這就是真正的『空氣魚缸』！」

「黑色小毛球」疑溺水奄奄一息 她用兩指CPR救回鴨嘴獸寶寶

澳洲近日一場大雨，讓佩內洛普（Penelope）家裡附近成了一片汪洋。原本想勘查周遭環境的毀損狀況，卻意外發現一隻鴨嘴獸倒在路邊。佩內洛普心想死馬當活馬醫，用她的手指幫小鴨嘴獸CPR，沒想到牠竟奇蹟似的活了過來，隨即游回水中。

毛小孩爸媽必看！精選2022寵物險各家方案

你養毛小孩嗎？那你不孤單，農委會統計去年約每2.4分鐘就有一個家庭迎來一隻毛孩，比迎接一位新生兒的速度還快。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，2021年毛孩數量約295.8萬隻，產業市值高達511億台幣。

搗蛋貓「叼不速之客」進家門 害媽驚聲尖叫大戰2小時

國外一名網友在社群平台上分享一段影片，內容是自家貓咪從屋外叼進一隻「不速之客」，嚇得不斷驚聲尖叫；就在網友敲碗更新後，第二支影片則是記錄下自己與不斷在家中逃竄的小生物對決的場面，有趣的互動吸引上百萬人點擊觀看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。