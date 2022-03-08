「黑色小毛球」疑溺水奄奄一息 她用兩指CPR救回鴨嘴獸寶寶

澳洲近日一場大雨，讓佩內洛普（Penelope）家裡附近成了一片汪洋。原本想勘查周遭環境的毀損狀況，卻意外發現一隻鴨嘴獸倒在路邊。佩內洛普心想死馬當活馬醫，用她的手指幫小鴨嘴獸CPR，沒想到牠竟奇蹟似的活了過來，隨即游回水中。

根據外媒報導，佩內洛普才剛穿過一座橋，撞見淹水的沿岸出現一團「黑色毛球」。原以為是不幸過世的鳥類，但靠近一看才確認是隻罕見的小鴨嘴獸。佩內洛普面對奄奄一息的小生命，努力思考自己可以為牠做些什麼。

佩內洛普接著用兩根手指對那隻小鴨嘴獸實施CPR(心肺復甦術)，希望可以喚回這隻看似溺水的小生命。沒想到她真的成功辦到了，鴨嘴獸開始發出聲音並開始呼吸，「我開心到無法控制自己的淚水」。

佩內洛普坐在一旁不斷幫牠打氣，「你一定會好起來的」，甦醒後的小鴨嘴獸也動身往水裡游去。佩內洛普表示，「這將會成為她生命中最美好的記憶之一」。也希望大家遇到小動物時，都能不吝伸出援手相救。

鴨嘴獸經過CPR，順利重返水中。圖擷自 The Dodo

不過根據維基百科，雄性鴨嘴獸可以從踝部腺體分泌毒液，毒性可能對人類造成劇烈疼痛、喪失行動能力，治癒之後仍會導致痛覺過敏達數日、數月之久。若要出手拯救小動物，最好先確認自己的安危。

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