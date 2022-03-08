快訊

大S「超保密」昨晚才告知家人閃婚 S媽氣炸、子女反應曝光

510萬人注意！26期疫苗明開放 族群分流預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客廳有魚在游！神人曬「超狂空氣魚缸」完美水質讓魚像飄浮空中

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸網友分享自家超強「空氣缸」。（圖／翻攝自小紅書 @strong）
大陸網友分享自家超強「空氣缸」。（圖／翻攝自小紅書 @strong）

近日大陸一名網友的超乾淨魚缸在網路上引發話題，小魚悠游在沒有一點雜質的魚缸裡，猛一看就像飄浮在空氣中，超強水質讓大批網友大讚「這就是真正的『空氣魚缸』！」

畫面中可以看到，色彩繽紛的觀賞小魚們就像飄浮在空氣中，與背景融為一體，換個角度看才發現原來是魚缸乾淨得沒有一絲破綻，無論是水質、缸壁都完美無瑕。飼主表示，目前缸內養有10隻燈魚、13隻鼠魚與2隻工具魚，等到更穩定時再把大隻一點的主魚放下去。

大陸網友分享自家超強「空氣缸」。（圖／翻攝自小紅書 @strong）
大陸網友分享自家超強「空氣缸」。（圖／翻攝自小紅書 @strong）

由於悉心照顧，從開缸至今魚的顏色也逐漸亮麗，沒有打氣系統的水缸也毫無波動，完美呈現「空氣缸」的樣子，未來將持續更新。留言處也有養魚達人表示，像這類的空氣缸十分難照顧，由於沒有打氣設備，因此需要不斷換水、換魚，避免雜質附著在缸壁上。

大陸網友分享自家超強「空氣缸」。（圖／翻攝自小紅書 @strong）
大陸網友分享自家超強「空氣缸」。（圖／翻攝自小紅書 @strong）

超乾淨的水質被分享到大陸社群平台微博上，吸引大批網友湧入大讚「淨水能力超強！」、「養魚人表示超羨慕」、「這也太空氣了吧」、「不好意思請問一下，魚缸在哪？」、「我家的綠藻都刷不掉耶」、「我家貓看了會瘋掉。」

魚缸

相關新聞

客廳有魚在游！神人曬「超狂空氣魚缸」完美水質讓魚像飄浮空中

近日大陸一名網友的超乾淨魚缸在網路上引發話題，小魚悠游在沒有一點雜質的魚缸裡，猛一看就像飄浮在空氣中，超強水質讓大批網友大讚「這就是真正的『空氣魚缸』！」

「黑色小毛球」疑溺水奄奄一息 她用兩指CPR救回鴨嘴獸寶寶

澳洲近日一場大雨，讓佩內洛普（Penelope）家裡附近成了一片汪洋。原本想勘查周遭環境的毀損狀況，卻意外發現一隻鴨嘴獸倒在路邊。佩內洛普心想死馬當活馬醫，用她的手指幫小鴨嘴獸CPR，沒想到牠竟奇蹟似的活了過來，隨即游回水中。

毛小孩爸媽必看！精選2022寵物險各家方案

你養毛小孩嗎？那你不孤單，農委會統計去年約每2.4分鐘就有一個家庭迎來一隻毛孩，比迎接一位新生兒的速度還快。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，2021年毛孩數量約295.8萬隻，產業市值高達511億台幣。

搗蛋貓「叼不速之客」進家門 害媽驚聲尖叫大戰2小時

國外一名網友在社群平台上分享一段影片，內容是自家貓咪從屋外叼進一隻「不速之客」，嚇得不斷驚聲尖叫；就在網友敲碗更新後，第二支影片則是記錄下自己與不斷在家中逃竄的小生物對決的場面，有趣的互動吸引上百萬人點擊觀看。

膽小黃金獵犬弄翻草莓攤 飼主憂老闆爆氣「全打包吃到半夜」

體型跟膽子不一定成正比？在中國大陸一名黃金獵犬的飼主，為了想訓練怕生的8個月大金毛，於是帶牠出門散步鍛鍊，路過一間草莓攤被嚇到一屁股坐下，把草莓全都打翻。飼主隨即把5斤草莓全買下，吃到半夜兩點才吃完。

最小緝毒犬！超迷你吉娃娃「身穿背心上陣執法」萌樣狂吸57萬讚

有看過這麼小的緝毒犬嗎？一名網友近日在社群平台抖音上分享，自己在哥倫比亞機場內看到一隻身穿緝毒犬工作服的吉娃娃在機場四處巡邏、嗅聞，工作時的反差萌讓現場旅客無一不停下腳步圍觀，影片也在網路上引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。