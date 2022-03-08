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客廳有魚在游！神人曬「超狂空氣魚缸」完美水質讓魚像飄浮空中
近日大陸一名網友的超乾淨魚缸在網路上引發話題，小魚悠游在沒有一點雜質的魚缸裡，猛一看就像飄浮在空氣中，超強水質讓大批網友大讚「這就是真正的『空氣魚缸』！」
畫面中可以看到，色彩繽紛的觀賞小魚們就像飄浮在空氣中，與背景融為一體，換個角度看才發現原來是魚缸乾淨得沒有一絲破綻，無論是水質、缸壁都完美無瑕。飼主表示，目前缸內養有10隻燈魚、13隻鼠魚與2隻工具魚，等到更穩定時再把大隻一點的主魚放下去。
由於悉心照顧，從開缸至今魚的顏色也逐漸亮麗，沒有打氣系統的水缸也毫無波動，完美呈現「空氣缸」的樣子，未來將持續更新。留言處也有養魚達人表示，像這類的空氣缸十分難照顧，由於沒有打氣設備，因此需要不斷換水、換魚，避免雜質附著在缸壁上。
超乾淨的水質被分享到大陸社群平台微博上，吸引大批網友湧入大讚「淨水能力超強！」、「養魚人表示超羨慕」、「這也太空氣了吧」、「不好意思請問一下，魚缸在哪？」、「我家的綠藻都刷不掉耶」、「我家貓看了會瘋掉。」
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