搗蛋貓「叼不速之客」進家門 害媽驚聲尖叫大戰2小時
國外一名網友在社群平台上分享一段影片，內容是自家貓咪從屋外叼進一隻「不速之客」，嚇得不斷驚聲尖叫；就在網友敲碗更新後，第二支影片則是記錄下自己與不斷在家中逃竄的小生物對決的場面，有趣的互動吸引上百萬人點擊觀看。
從抖音用戶@knotshy上傳的影片中可以看到，貓貓「露娜」（Luna）從屋外叼進一隻小松鼠回家，飼主見狀嚇得放聲尖叫，接著松鼠開始往樓上逃竄，一陣混亂讓飼主不斷大喊「露娜不要！」最後露娜就跟著小松鼠往二樓奔去。
@knotshy
HELP ME. This thing is in my room and I don’t know how to get it out🥺♬ original sound - knotshy
第二支影片可以看到，松鼠在二樓房間內到處亂跑，一下爬上窗簾、一下又跑到櫃子後面，超失控的模樣讓主人氣得大喊「嘿！你給我站住！」經過2小時的纏鬥之後，松鼠最後自行跳出窗外跑走，而飼主也在影片中搞笑寫下：「你就走吧，小調皮。（Go little rock star.）」
@knotshy Reply to @cleric23 ♬ original sound - knotshy
「松鼠大戰」全系列在網路上引爆話題，吸引數百萬人觀看，大批網友湧入留言表示「這系列太搞笑了」、「你無奈的表情道盡一切」、「感謝你把一切記錄起來」、「我選不出來貓咪比較可愛還是松鼠比較可愛。」
▪ 比特犬索爾到台北新家了！主人抱睡溫馨畫面網喊「謝謝你們」
▪ 烏克蘭難民「蓋黃阿瑪棉被」掀熱議 狸貓：希望貓貓能溫暖他們
▪ 303停電「製氧機停擺」重病兔寶離世 他自責：衝去買氧氣瓶來不及救
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言