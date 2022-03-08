搗蛋貓「叼不速之客」進家門 害媽驚聲尖叫大戰2小時

國外一名網友在社群平台上分享一段影片，內容是自家貓咪從屋外叼進一隻「不速之客」，嚇得不斷驚聲尖叫；就在網友敲碗更新後，第二支影片則是記錄下自己與不斷在家中逃竄的小生物對決的場面，有趣的互動吸引上百萬人點擊觀看。

從抖音用戶@knotshy上傳的影片中可以看到，貓貓「露娜」（Luna）從屋外叼進一隻小松鼠回家，飼主見狀嚇得放聲尖叫，接著松鼠開始往樓上逃竄，一陣混亂讓飼主不斷大喊「露娜不要！」最後露娜就跟著小松鼠往二樓奔去。

@knotshy HELP ME. This thing is in my room and I don’t know how to get it out🥺 ♬ original sound - knotshy

第二支影片可以看到，松鼠在二樓房間內到處亂跑，一下爬上窗簾、一下又跑到櫃子後面，超失控的模樣讓主人氣得大喊「嘿！你給我站住！」經過2小時的纏鬥之後，松鼠最後自行跳出窗外跑走，而飼主也在影片中搞笑寫下：「你就走吧，小調皮。（Go little rock star.）」

「松鼠大戰」全系列在網路上引爆話題，吸引數百萬人觀看，大批網友湧入留言表示「這系列太搞笑了」、「你無奈的表情道盡一切」、「感謝你把一切記錄起來」、「我選不出來貓咪比較可愛還是松鼠比較可愛。」

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