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膽小黃金獵犬弄翻草莓攤 飼主憂老闆爆氣「全打包吃到半夜」
體型跟膽子不一定成正比？在中國大陸一名黃金獵犬的飼主，為了想訓練怕生的8個月大金毛，於是帶牠出門散步鍛鍊，路過一間草莓攤被嚇到一屁股坐下，把草莓全都打翻。飼主隨即把5斤草莓全買下，吃到半夜兩點才吃完。
根據新浪新聞，在中國大陸貴州有名黃金獵犬飼主，為了想訓練有「社交恐懼症」的8個月大阿金，決定帶他出門走走。過程中主人路過一間草莓攤，停下來向老闆示意想買2斤草莓。這時阿金察覺到有陌生人靠近，慣性的躲到主人腳邊一屁股坐下，沒想到直接坐在籃子上，草莓全部都打翻在地上。
飼主看到這幕相當尷尬，深怕下一秒老闆爆氣，於是趕緊表示全部打包。事後一共買了5斤草莓回家，一斤23元人民幣(約合新台幣103元)。由於數量遠遠超出原本想買的，怕爛掉又不敢擺太久，狂吃到凌晨兩點才收工。
有網友指出草莓不太能翻動，稍微用力隔天就會爛掉。這麼大隻的狗狗坐下去除了衛生問題，老闆應該也沒辦法再賣了，讚賞全買下來相當負責任。也有留言歪樓表示，一斤草莓才一百多元「這個價格也算良心價」。
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