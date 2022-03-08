最小緝毒犬！超迷你吉娃娃「身穿背心上陣執法」萌樣狂吸57萬讚

有看過這麼小的緝毒犬嗎？一名網友近日在社群平台抖音上分享，自己在哥倫比亞機場內看到一隻身穿緝毒犬工作服的吉娃娃在機場四處巡邏、嗅聞，工作時的反差萌讓現場旅客無一不停下腳步圍觀，影片也在網路上引發討論。

從抖音用戶@agatafornasa上傳的影片中可以看到，這隻吉娃娃緝毒犬身著螢光黃色的背心，走起路來一顛一顛，先是盡責的聞了聞旅客的行李箱，接著又聞聞牆角，可愛又認真的模樣讓四周的旅客忍不住圍觀，也被一旁的網友拍攝下來上傳到網路上。

根據外媒報導，這隻小吉名叫「Chiqui」，服務於哥倫比亞某機場，雖然並不是一般的緝毒犬犬種，也很容易分心，常常跑去聞與行李和旅客不相干的東西，但旁邊免稅店專櫃的櫃姐仍大讚Chiqui工作超級認真。

Chiqui超萌的工作日常被分享到網路上，吸引大批網友按讚留言「原來我家那隻也有工作的能力呀」、「沒看過這麼小隻的緝毒犬」、「只有在哥倫比亞才能看到的情景」、「好像一隻小雞！」

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