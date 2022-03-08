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橘喵爽趴貓塔露「超模台步美腿」網全暈爆喊sexy 鏟屎官曝搞笑真相

聯合新聞網 / 綜合報導
橘貓玩貓塔的時候擺出了超性感的「倒V字型模特兒腿」。 (圖/取自推特)
橘貓玩貓塔的時候擺出了超性感的「倒V字型模特兒腿」。 (圖/取自推特)

毛小孩的花紋有時候總是會造成生活中的意外驚喜。最近一張照片在網路上瘋傳，一隻橘貓在玩貓跳台的時候卡在洞中休息，結果竟意外擺出了「倒V字型模特兒台步」的姿勢，貓奴相當驚訝就把這一幕拍下來，結果發現被誤認的另一隻腳居然是尾巴。

網友「🦊みぃー🐱猫垢」在推特上貼出一張照片，家中飼養一隻公橘貓名叫「鷹虎」，個性相當頑皮的牠天天都在房間裡跳上跳下，為了讓活潑的鷹虎可以好好玩耍，飼主就買了一個貓塔給牠玩。某一天鷹虎在貓塔上玩得很開心時，飼主無意間捕捉到相當稀奇的POSE，鷹虎整隻貓卡在貓塔的洞上面休息，後腿竟然變成了「倒V字型」，超級像模特兒在走台步。

飼主把鷹虎的神奇姿勢照片上傳到網路上，引起不少網友迴響，至今已吸引超過2萬網友按讚，網友留言表示「超級性感的貓腿」、「根本是貓界模特兒吧」，但其實這是一張視覺錯位照片，鷹虎的飼主表示看起來像是交叉的雙腿其中一條腿是「尾巴」，真正的另一隻腿則是被鷹虎縮起來了，看起來鷹虎是用相當高難度的姿勢支撐在貓塔上。

模特兒 貓奴 毛小孩

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