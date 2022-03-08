主人住院5周後返家 狗狗「失憶狂吠30秒」突回神飛撲擁抱：爸爸你去哪裡了～
一名男子因生病住院，期間體重爆瘦，一個多月後平安出院，回到家中再見到愛犬，牠卻把他當陌生人狂吠，過了一段時間才回神熱情討摸摸。
一名飼主因病住院，體重掉了超過20公斤，整個人瘦一大圈，過了5周後總算得以出院。回到家中坐在院子的長椅上，他養的狗狗「威爾」從遠處跑來，似乎不認得主人了，隔著一段距離警戒著狂吠。
男子親切地呼喚威爾的名字，牠仍然不友善叫個不停，直到男子老婆出面，引導牠慢慢靠近，男子也吹著口哨招呼。威爾遲疑又怯生生地嗅聞，接著像恍然大悟一樣，撲到男子身上熱情地討摸摸。
旁人都被威爾的行徑逗笑，女主人也笑吟吟幫威爾說出牠的心聲：「爸爸你這段時間去哪裡了？」。威爾顯得興奮過度，擁抱完又咬著玩具在院子草坪上狂奔。
狗狗的反差行為讓網友笑翻：「威爾說主人我還以為你病死了」、「是瘦太多所以認不出來了嗎」、「一個多月連主人氣味都忘記了」、「汪星人果然還是很有情義」、「這不奇怪，我只是剪個頭髮回家也被狗狗狂吠」。
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