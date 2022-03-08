虎斑貓每天窗邊報到找朋友 某天沒出現..換三花貓到庭院「袋鼠站」等牠來

有時候毛小孩的一些行為可愛到讓人覺得相當療癒。最近有一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名網友表示自家窗外每天都會出現一隻貓咪，總是靜靜坐在那邊等待，結果發現那隻貓不知什麼時候跟自家貓咪成了好朋友，每天都會到外面等朋友出來玩，模樣相當可愛。

網友「franwalker26」在Reddit發文，表示自己家中養了一隻可愛的貓咪叫娜拉(Nala)，剛好隔壁鄰居也有養貓，名叫瑞夫(Ralph)，兩隻貓咪不知道從什麼時候開始感情好了起來。有一天網友發現隔壁鄰居家的瑞夫在放風期間總是會坐在落地窗外面，就像是在等朋友一樣相當有耐心的靜靜坐著，原來牠是來找娜拉玩的。

喵喵：請問我可以進去找朋友玩嗎？ (圖/取自Reddit)

瑞夫是一隻相當親人的貓咪，總是跟娜拉玩得相當愉快，有時候兩隻貓咪會一起到庭院玩，有時候不想去外面的時候就會待在網友家中玩。娜拉的飼主表示，現在兩隻貓咪經常都會互相等對方，通常都是瑞夫主動過來，但如果有時候瑞夫沒有坐在窗外，娜拉也會跑到窗邊或庭院去看看瑞夫來了沒，兩隻貓感情相當好。

其實該則貼文早在2017年時就已經造成轟動，現在又在各大網路論壇上轉傳，網友都被瑞夫與娜拉德的可愛互動融化，留言表示「牠們真的感情好好」、「所謂的兩小無猜應該就是這種感覺」、「瑞夫好有禮貌，乖乖坐著的樣子好治癒」。

瑞夫與娜拉兩隻貓感情超好。 (圖/取自Reddit)

如果瑞夫沒有出現，換娜拉會待在庭院等牠過來玩。 (圖/取自Reddit)

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