俄烏戰爭爆發主人逃離烏克蘭 狗狗被拋下死守家園不肯離去

俄國和烏克蘭的戰爭已持續近半個月，數十萬烏國人民出逃，有些人會帶著被視為家人的寵物一起逃命，有些則忍痛將牠們留下。一隻米克斯狗狗被主人拋棄在家園，只能落寞的守著狗屋，耐心等待主人歸來。

俄烏戰爭爆發，烏國人民倉皇離開家園，有些寵物能跟隨主人離開，這隻狗狗就沒這麼幸運了。一隻名為莫蒂亞（Motya）的三花狗就被留在郊區的家鄉，主人在牠身邊留下很多食物，顯然在短時間內不會回來了。

動保組織志工前往接牠，看到莫蒂亞身形消瘦，縮在牠的狗屋邊，眼神落寞又充滿警戒心，完全不想和外來者接觸。莫蒂亞不明白主人為何離開，僅單純守在狗屋等待家人歸來。

狗狗被留在烏克蘭家鄉，志工來接牠。圖取自Heute.at

原本莫蒂亞有點抗拒和志工接觸，不肯讓志工撫摸還露出尖牙，直到志工拿出零食安撫才逐漸接受，最後乖乖跟著志工離開。被帶回收容所的莫蒂亞受到良好照顧，洗了澡也進行修毛等打理，卻一直現出悶悶不樂的模樣，失去主人的創傷可能需要一段時間才能恢復。

帶寵物到其他國家通常需要有疫苗、狂犬病施打紀錄並植入晶片，以完成檢疫相關文件及程序，因應俄烏戰爭局勢，目前波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等烏克蘭鄰國皆放寬寵物出入境規定，波蘭總理更強調：「歡迎攜帶寵物。」

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