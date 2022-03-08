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食材跑出來？寵物友善餐廳出現「巨大羊駝」 女星飼主神到了
寵物友善餐廳可以有多狂？有民眾近日前往燒烤店用餐，發現隔壁桌的客人帶著寵物同行。只不過這隻動物並非常見的貓狗，而是一隻超巨大的羊駝。
正當餐廳內的客人大啖燒肉的時候，一隻相當搶眼的羊駝也站在桌邊，正享用著地上籃子內的草。雖然是寵物友善餐廳，但看到巨大的羊駝依舊讓人跌破眼鏡。
面對這樣罕見的景象，不少網友直呼超可愛，還地獄哽連發稱可能是店家的食材跑出來了，「這是準備好的溫體羊」「可以自帶食材的店家」「現殺現烤」。羊駝冷不防吐口水也讓不少人畏懼，「可以一直幫忙加湯」「牠會幫忙加燕窩」。
根據TVBS報導，這隻羊駝並非第一次躍上新聞版面，牠其實女星王宥忻的愛寵麥克。王宥忻表示當天有特地準備草讓牠吃。至於有網友擔憂被吐口水，她也解釋除非麥克認為遇到危險，不然平常不太會吐口水。
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