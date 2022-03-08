她確診隔離..愛犬被活活打死 網怒爆「防疫人員狂噴髒話揍貓」驚悚片曝光

目前新冠肺炎疫情在全球仍相當嚴峻，儘管解封曙光在即，依然有不少憾事發生。一名網友控訴自己在隔離期間，竟被防疫人員通知要「人道毀滅」自己心愛的薩摩耶犬，當她透過各種管道求助時，卻透過監視錄影器畫面看見狗狗被亂棍打死，讓她心痛欲絕，該篇貼文引發眾多網友迴響，還有人加碼爆料出防疫人員連貓咪也都不放過，曝光狂罵髒話打死貓的驚悚影片。

微博一名網友「有只雪球」日前發文表示，她的男朋友於2日被通報為無症狀感染者在廣東被隔離，她則被列為密切接觸者需要接受集中隔離，結果沒想到防疫站工作人員卻通知飼主，與她同住的3歲薩摩耶犬「雪球」因為無法得知是否有染疫，必須進行人道毀滅，她嚇得趕緊詢問是否有轉圜的餘地，對方卻僅說「目前沒有可以檢測寵物是否陽性或陰性的採檢機構，只能進行人道毀滅」。

女網友感到相當氣憤，繼續追問防疫單位人員無果，她決定向衛生局及動物監管局求助，卻在她想方設法營救狗狗的時候，看到家中監視器畫面中有6名防疫人員進入家中，其中2名人員手上拿著長棍與捕狗夾進到儲藏室中，抓住驚恐的雪球後便亂棍活活打死，狗狗不斷發出慘叫聲，還能聽到他們你一言我一語的說「死了死了」，女網友目睹全程卻無力營救狗狗，只能看著畫面崩潰痛哭。

▼▼▼影片驚悚恐引起不適，請斟酌觀看。

失去愛犬雪球的女網友悲痛欲絕，決定將整起事件貼上網與網友們分享，女網友表示雪球被亂棍打死後防疫人員完全沒有通知她狗狗如何被處置，甚至連屍體都不知道被丟去哪邊，「這場死亡直播，足夠給我帶來一生的痛苦與陰影」。消息傳開後引發眾多網友怒火，最後廣東省惠州市惠東縣當地疫情防控指揮部也發文道歉坦承處置不當，但仍無法平息眾人怒氣。

有網友加碼爆料出之前也曾經發生過貓咪被防疫人員活活打死的慘劇，該事件疑似發生在哈爾濱，只見一名男子穿著全套隔離衣，疑似是抓住了民眾所飼養的家貓，貓咪驚恐的喵喵叫，男子卻一邊怒罵髒話一邊拿著東西毆打，影片中不斷傳來罵人聲、棍棒毆打聲及貓咪慘叫聲，許多網友憤怒留言「連這種人都可以當防疫人員」、「簡直不配當人」、「連貓都不放過」。

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