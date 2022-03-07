白海豚擱淺台南安平身亡 疑外傷感染釀肺炎致死
海洋保育署今天指出，1月擱淺台南安平漁港南堤的死亡白海豚，經解剖與病理分析，推測為海上受鈍器創傷後嗆水，細菌感染呼吸道導致化膿性支氣管肺炎，死亡前1到2天無進食。
今年1月21日，台南市安平漁港南堤有1隻白海豚擱淺死亡。海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿表示，經送解剖採樣組織進行病理分析，病理報告結果指出主要死亡原因為上呼吸道感染導致化膿性支氣管肺炎。
海保署指出，病理報告顯示這隻白海豚有鈍器創傷的證據、體表還有大量可能是同類造成的齒痕，胃內有消化過的食物但無完整魚體。
推測牠應是在海上受到鈍器創傷後嗆水，導致呼吸道細菌感染及支氣管肺炎，且因肺炎導致動物游泳能力受到影響，由同伴試著協助牠，才留下新鮮齒痕，且死亡前1到2天已無進食，最後因體弱死亡，並隨著海流進到安平漁港。
海保署表示，這隻死亡的白海豚應為「臺灣西部海域白海豚個體資料庫」編號OCA038的少年期個體。病理報告另顯示牠也有肋膜炎及肺間質纖維化等老舊病灶，且體表多處留有勒痕，這些病灶及疑似網具纏繞的勒痕雖非直接死因，但仍可能影響動物活動能力及對環境的適應力。
最近夯什麼
▪ 比特犬索爾到台北新家了！主人抱睡溫馨畫面網喊「謝謝你們」
▪ 烏克蘭難民「蓋黃阿瑪棉被」掀熱議 狸貓：希望貓貓能溫暖他們
▪ 303停電「製氧機停擺」重病兔寶離世 他自責：衝去買氧氣瓶來不及救
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言