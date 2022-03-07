白海豚擱淺台南安平身亡 疑外傷感染釀肺炎致死

海洋保育署今天指出，1月擱淺台南安平漁港南堤的死亡白海豚，經解剖與病理分析，推測為海上受鈍器創傷後嗆水，細菌感染呼吸道導致化膿性支氣管肺炎，死亡前1到2天無進食。

今年1月21日，台南市安平漁港南堤有1隻白海豚擱淺死亡。海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿表示，經送解剖採樣組織進行病理分析，病理報告結果指出主要死亡原因為上呼吸道感染導致化膿性支氣管肺炎。

海保署指出，病理報告顯示這隻白海豚有鈍器創傷的證據、體表還有大量可能是同類造成的齒痕，胃內有消化過的食物但無完整魚體。

推測牠應是在海上受到鈍器創傷後嗆水，導致呼吸道細菌感染及支氣管肺炎，且因肺炎導致動物游泳能力受到影響，由同伴試著協助牠，才留下新鮮齒痕，且死亡前1到2天已無進食，最後因體弱死亡，並隨著海流進到安平漁港。

海保署表示，這隻死亡的白海豚應為「臺灣西部海域白海豚個體資料庫」編號OCA038的少年期個體。病理報告另顯示牠也有肋膜炎及肺間質纖維化等老舊病灶，且體表多處留有勒痕，這些病灶及疑似網具纏繞的勒痕雖非直接死因，但仍可能影響動物活動能力及對環境的適應力。

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