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雲林「抓貓丟水池」2高職生道歉了 被扔三花貓現況曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
雲林某職校學生虐貓，把貓咪丟進水池裡面還各種嘻笑，引爆網友怒火。 (圖/資料照片)
雲林某職校學生虐貓，把貓咪丟進水池裡面還各種嘻笑，引爆網友怒火。 (圖/資料照片)

雲林縣某職校學生日前在學校抓起一隻三花貓丟進池塘，過程中與拍攝者不斷嘻笑，還把虐貓全程拍下來上傳到影音平台上，引爆網友怒火，目前虐貓的學生及拍攝者已道歉，被丟進池塘的貓咪狀況也一切安好。

某職校學生虐貓影片在網路上瘋傳，校方也在事發後發文道歉，表示該生虐貓行為確屬不當，「缺乏同情心及同理心，學校將詳細調查事發原因並依據校規懲處，也會由輔導室給予輔導」，但許多憤怒的網友不買單，留言洗版「請校方加強生命教育」、「不是公開道歉就沒事了，後續的教育跟輔導才是最要緊的，草草道歉敷衍了事根本不痛不癢」、「親人的貓咪被這樣對待，請校方重視學生生命教育」。

丟貓咪入水池的雲林某校在臉書粉專上發布聲明道歉。 (圖/取自臉書)
丟貓咪入水池的雲林某校在臉書粉專上發布聲明道歉。 (圖/取自臉書)

一名自稱是丟貓人的學生在IG限動PO文表示知道自己做錯事，「我不應該這樣對待一個生命，真的很對不起，以後我會更有同理心，不去傷害任何生命」。另一名自稱是掌鏡者的學生也在IG限動上道歉，指出「我們對社會大眾很抱歉，貓也是生命不應該這樣被對待，以後我會更注意自己的行為，我知道自己錯很大，不會有下次了，真的很對不起」。目前丟貓的學生已清空IG帳號，拍攝者則是將帳號刪除，無法查看道歉的限時動態。

關於被丟進水池中的貓咪現況，一名鄧姓網友在臉書社團「西螺囝仔」貼文，表示事主有來道歉，案件也已經移送偵辦，「我們也接受他們的道歉，我相信他們也受到該有的懲罰了，希望大家以及社會可以這兩個小孩一次機會，下不為例」，呼籲網友們不要再給他們及家人輿論壓力，會有動保處公平的處理方式，並透露三花貓目前很平安，也謝謝大家的關心與支持。

網友在臉書社團報平安，被丟水池的貓一切安好。 (圖/取自臉書)
網友在臉書社團報平安，被丟水池的貓一切安好。 (圖/取自臉書)

虐貓 貓咪 強生

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