日本掀「飼養水獺熱潮」還開主題咖啡廳 動保組織曝危險隱憂

水獺擁有超萌外型，是許多人心目中的可愛動物代表。根據世界動物保護組織（World Animal Protection）統計，日本約有10多家以水獺為主題經營的咖啡廳與餐廳，每隻水獺都為了娛樂人類而過著與野生生活截然不同的日子。

世界動物保護組織在官網中的調查報告披露，儘管野生水獺只吃魚，但多數咖啡廳卻餵食起司與貓糧；另外，經過觀察也發現，許多咖啡館內的水獺都出現咬爪子，甚至是咬掉自己尾巴的創傷行為。

世界動物保護組織全球活動負責人「柯南」（Cassandra Koenen） 警示，當客人與水獺互動時聽到牠們嗚咽或尖叫，可能代表他們的生活條件不如野外，「水獺的確能很容易與人類產生良好互動，但若是沒有足夠的水與營養，都會造成牠們一輩子的痛苦。」

調查報告強調，日本的一些水獺可能是從印尼或泰國非法販運而來，而水獺是高度社交的動物，家庭群體最多能達 20 人，多半是水獺幼崽在野外被迫帶離自己的家人群體，以槍殺、觸電或從牠們的巢穴熏出的方式取得。

世界動物保護組織呼籲，在無法確定水獺來源，以及能提供合適飼養環境前，不要輕易圈養，讓牠們淪落為「社交媒體」的焦點，而失去了野外世界的生活。

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