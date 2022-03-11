英國短毛貓「扭腰翹腳」嫵媚爽躺辦公桌 網笑翻：你老闆在背後很火大

陽光是天然的治癒能量，曬曬太陽總是讓人覺得暖呼呼的，精神和心情都正向了起來，不論是躺在海灘、草皮、躺椅或是軟綿綿的床，日光浴都是生活中難得的幸福時光，而畫面中這隻貓咪可以說是非常懂得享受。

近日在國外就有飼主在Instagram上分享了一段影片，只見當天天氣正好，陽光從玻璃灑落整個房間，接著鏡頭拉近一看，享受這一切的是躺在辦公桌上的奶油色的小貓。可以看到牠舒服地瞇著眼，把筆電架當枕頭，手饋著滑鼠，還將左腳翹在另一隻腳上，模樣非常慵懶，捕捉到這一幕的主人還打趣地替貓咪寫下旁白：「我才不懶呢！」

這隻還不到一歲的英國短毛貓叫「溫斯頓（Winston）」，是一隻好奇愛玩的小男孩，有時候會做出一些奇葩的行為令飼主哭笑不得，經常在社群上記錄牠的日常生活影像。而爽躺辦公桌曬日光浴的片段，也吸引三百多萬網友按讚分享，紛紛笑說可愛的Winston：「太療癒了」、「還以為看到我」、「那雙腿也太Chill」、「你老闆在背後，非常火大」。

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