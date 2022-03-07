屁柴拆爆坐墊棉花噴光光 媽叫過來罵..牠自責低頭「腿軟走近蹭蹭」秒融化

毛小孩闖禍後一些反應常讓飼主笑到不行。日前有一部可愛的影片在網路上瘋傳，一名飼主抓包自家柴犬調皮貪玩把坐墊的棉花扯爆，準備叫牠過來訓話的時候柴柴一臉哀怨走超慢，模樣相當爆笑，讓飼主都生不起氣。

網友「柴犬ふう太」在推特上貼出一段短影片，家中有隻可愛的柴犬名叫「風太(ふう太)」，相當貪玩的牠前幾天把坐墊拿來當玩具，趁著主人在煮晚餐沒注意，把坐墊整個拆爆、棉花扯的到處都是，做完晚餐的主人驚覺不對勁，覺得怎麼整間屋子安靜得很異常，結果在房間抓包了把坐墊拆解的風太。

飼主表示，那時候他就覺得好像家裡安靜得太過頭，都沒聽到風太的腳步聲或吠叫聲，結果到房間看到一堆棉花就發現大事不妙，結果就看到被風太扯爛的坐墊。主人低聲喊著風太的名字要把牠叫過來訓話，只見風太以從來沒出現過的超慢動作走向主人所在的位置，頭低低的一臉哀怨，讓主人瞬間就消氣了，「從牠臉上的表情看出來很自責，就捨不得罵牠」。

風太可愛的影片曝光後至今已吸引超過52萬人觀看，網友都被風太可愛的樣子征服，留言表示「看出來有在懺悔了啦，原諒牠」、「裝可愛道歉的方法真的太犯規」、「闖禍後這麼可憐兮兮的樣子怎樣都會原諒的」。

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