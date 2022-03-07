屁柴拆爆坐墊棉花噴光光 媽叫過來罵..牠自責低頭「腿軟走近蹭蹭」秒融化
毛小孩闖禍後一些反應常讓飼主笑到不行。日前有一部可愛的影片在網路上瘋傳，一名飼主抓包自家柴犬調皮貪玩把坐墊的棉花扯爆，準備叫牠過來訓話的時候柴柴一臉哀怨走超慢，模樣相當爆笑，讓飼主都生不起氣。
網友「柴犬ふう太」在推特上貼出一段短影片，家中有隻可愛的柴犬名叫「風太(ふう太)」，相當貪玩的牠前幾天把坐墊拿來當玩具，趁著主人在煮晚餐沒注意，把坐墊整個拆爆、棉花扯的到處都是，做完晚餐的主人驚覺不對勁，覺得怎麼整間屋子安靜得很異常，結果在房間抓包了把坐墊拆解的風太。
飼主表示，那時候他就覺得好像家裡安靜得太過頭，都沒聽到風太的腳步聲或吠叫聲，結果到房間看到一堆棉花就發現大事不妙，結果就看到被風太扯爛的坐墊。主人低聲喊著風太的名字要把牠叫過來訓話，只見風太以從來沒出現過的超慢動作走向主人所在的位置，頭低低的一臉哀怨，讓主人瞬間就消氣了，「從牠臉上的表情看出來很自責，就捨不得罵牠」。
風太可愛的影片曝光後至今已吸引超過52萬人觀看，網友都被風太可愛的樣子征服，留言表示「看出來有在懺悔了啦，原諒牠」、「裝可愛道歉的方法真的太犯規」、「闖禍後這麼可憐兮兮的樣子怎樣都會原諒的」。
これはクッションからワタを出して遊んでいたところ名前を呼ばれて非常に気まずい犬#柴犬 pic.twitter.com/d5LVtXt6Jv— 柴犬ふう太 (@fufufufufu_ta) February 28, 2022
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