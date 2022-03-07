網路票選「最聰明狗狗」是哪個品種？這種人氣小型犬得票近3成奪冠

日本一名飼主在社群媒體上傳一段影片，愛犬待在寵物箱籠陪伴自己搭乘電車時，因為太想和主人玩而不斷伸出舌頭來吸引注意，舔一舔還會不時停下來觀察主人有沒有在看自己，可愛模樣吸引國外寵物網站轉載分享，已累積超過上百萬次點擊觀看。

2022-03-07 14:03