聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路票選「最聰明狗狗」是哪個品種？這種人氣小型犬得票近3成奪冠
狗狗是人類忠心的好朋友，日本媒體ねとらぼ進行網路問卷，向民眾調查「心目中認為最聰明的狗狗」是哪個品種，柴犬榮登冠軍，牧羊犬和黃金獵犬分列亞軍和季軍。
1.柴犬
柴犬不僅是日本人特別喜愛的原生犬種，民眾也覺得牠很聰明，得票率高達29.6%。柴犬體型歸類為小型犬，對飼主忠誠度高，警戒心強、堅毅又勇敢，時常被當作看門狗驅趕猴子等外敵。
2.牧羊犬
牧羊犬得票率13.3%，原產地德國，正式名稱為德國牧羊犬，同樣忠誠度高，接受訓練後可塑性高，時常被當作警犬、災難救助犬、緝毒犬等工作犬使用。
3.黃金獵犬
阿金得票率12.0%，原產地蘇格蘭，性格聰慧穩重，忠誠度高，古代常被用於狩獵，當獵人擊落野鳥，就由黃金獵犬前往回收。
該問卷的4～10名依序為秋田犬、拉布拉多、貴賓犬、喜樂蒂牧羊犬、杜賓犬、吉娃娃、聖伯納犬。
最近夯什麼
▪ 比特犬索爾到台北新家了！主人抱睡溫馨畫面網喊「謝謝你們」
▪ 烏克蘭難民「蓋黃阿瑪棉被」掀熱議 狸貓：希望貓貓能溫暖他們
▪ 303停電「製氧機停擺」重病兔寶離世 他自責：衝去買氧氣瓶來不及救
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言