喵星人瞇眼看你是愛的表現！英研究：「慢速眨眼」能增加貓咪好感度

有養貓的人都知道，比起狗狗來說，貓咪的性情更難以捉摸，有時對你愛理不理、叫也叫不來，有時卻又直接跳身上來找你討摸摸。如果想知道自己在貓咪心中所扮演的角色，理解喵星人的行為意義與肢體語言，對貓奴們來說就非常重要。

英國薩賽克斯大學（University of Sussex）的團隊就曾經做過一項研究，目的是要探索貓咪經常出現「瞇眼看人類」的臉部表情，究竟代表著什麼意義。實驗裡，研究團隊將貓咪半瞇著眼的臉部動作稱為－「慢速眨眼（slow blink sequence）」，他們發現慢速眨眼是貓科動物的情感表達方式，當人與貓透過眼神交流時，貓透過慢速眨眼所傳達的訊息是：牠很放鬆而且感到舒適。相反地，若貓咪長時間睜大眼直直盯著你看，非常有可能是牠還處在警戒狀態。

貓咪放鬆時會半瞇或閉起眼睛。圖／pixabay

除了貓咪凝視人類，人類當然也會凝視著貓咪，實驗結果也發現，不管是照顧者或是陌生人，只要人類主動對貓咪做出「慢速眨眼」，對貓咪來說就是在釋放一種正向訊息，會讓貓咪更容易親近這樣的對象。

所以囉，如果下次想跟貓咪培養感情，千萬別再自以為深情地正面盯著貓咪看，試試看先保持距離，再慢慢地朝牠們眨眼睛吧。另外，飼主們也別再誤會自家貓咪瞇著眼是在鄙視你，而是牠真的很自在地和你待在一起呢！

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