柴柴被燈亮醒「雙手遮眼暴怒」張嘴無聲抗議：把燈給我關掉！
誰被電燈亮醒也會生氣！日本一名飼主在推特上傳一段影片，是一隻熟睡的柴柴突然被打開的電燈亮醒，雙手遮眼張嘴痛苦的模樣超搞笑，更登上日本媒體版面，被稱像是「早上不想醒來的人類小孩」。
從推特用戶@halterozaky 上傳的影片中可以看到，柴柴「光秀」（Mitsu）穿著毛茸茸的背心睡衣，也許是電燈的光太刺眼，只見牠表情痛苦地用手手遮住雙眼，不斷扭動的身體就像在抗議「還不快關掉⋯⋯」可愛的模樣全被記錄下來，飼主更在貼文中無奈表示「誰家狗狗開燈後也會這樣？」
(続編)ミツの寝起き。電灯を点けると犬ってこんな起き方するもんなんでしょうか？ pic.twitter.com/WTEf4PQXN6— 柴犬ミツヒデ (@halterozaky) February 24, 2022
飼主接受日媒採訪時表示，每天晚上光秀都會睡在自己腳邊，當時起床時發現光秀還舒適的睡著，開燈後轉身就看見牠的「無聲抗議」，但牠後來還是不敵睏意，躲進床底下繼續睡了。有趣的是，其實每天早上光秀都會進行一番掙扎，只是這次比較幸運拍了下來，意外在網路上掀起話題。
光秀被亮醒還是繼續賴床的可愛模樣引起大批網友共鳴，許多人留言表示「小時候我媽也會這樣開燈叫我起床」、「太像人類了吧」、「這是人類不是狗！」、「我重複看了好多遍，光秀的臉太有趣了！」
▪ 比特犬索爾到台北新家了！主人抱睡溫馨畫面網喊「謝謝你們」
▪ 烏克蘭難民「蓋黃阿瑪棉被」掀熱議 狸貓：希望貓貓能溫暖他們
▪ 303停電「製氧機停擺」重病兔寶離世 他自責：衝去買氧氣瓶來不及救
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言