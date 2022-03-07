柴柴被燈亮醒「雙手遮眼暴怒」張嘴無聲抗議：把燈給我關掉！

誰被電燈亮醒也會生氣！日本一名飼主在推特上傳一段影片，是一隻熟睡的柴柴突然被打開的電燈亮醒，雙手遮眼張嘴痛苦的模樣超搞笑，更登上日本媒體版面，被稱像是「早上不想醒來的人類小孩」。

從推特用戶@halterozaky 上傳的影片中可以看到，柴柴「光秀」（Mitsu）穿著毛茸茸的背心睡衣，也許是電燈的光太刺眼，只見牠表情痛苦地用手手遮住雙眼，不斷扭動的身體就像在抗議「還不快關掉⋯⋯」可愛的模樣全被記錄下來，飼主更在貼文中無奈表示「誰家狗狗開燈後也會這樣？」

飼主接受日媒採訪時表示，每天晚上光秀都會睡在自己腳邊，當時起床時發現光秀還舒適的睡著，開燈後轉身就看見牠的「無聲抗議」，但牠後來還是不敵睏意，躲進床底下繼續睡了。有趣的是，其實每天早上光秀都會進行一番掙扎，只是這次比較幸運拍了下來，意外在網路上掀起話題。

光秀被亮醒還是繼續賴床的可愛模樣引起大批網友共鳴，許多人留言表示「小時候我媽也會這樣開燈叫我起床」、「太像人類了吧」、「這是人類不是狗！」、「我重複看了好多遍，光秀的臉太有趣了！」

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