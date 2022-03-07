狗狗玩超嗨「2秒水上漂」暴衝飛越泳池賓客嚇傻：根本輕功 網點出真相

怎麼會有這麼可愛的生物！迪士尼電影《小飛象》中主角「呆寶」（Dumbo）的可愛模樣深植人心，而海底中真的有一種生物外形酷似電影中的呆寶，同樣長著又長又大的耳朵與大大的眼睛，被稱作是「小飛象章魚」。

2022-03-07 12:52