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狗狗玩超嗨「2秒水上漂」暴衝飛越泳池賓客嚇傻：根本輕功 網點出真相

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。 (圖/取自影片)
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。 (圖/取自影片)

有時候毛小孩的一些行為總會讓人覺得牠們可能身懷絕技。日前一段影片在網路上瘋傳，一隻邊境牧羊犬在一群人的聚會上快速跑跳，只見牠花不到五秒鐘就從游泳池上面迅速跑過，不少網友以為牠會「輕功水上漂」。

近日在臉書社團中有一部短片流傳，美國加州一隻叫做的邊境牧羊犬妮莉(Nellie)相當貪玩，某天參加派對的時候跟一群狗狗在玩，因為太過興奮就快速從游泳池上面奔跑而過，花的時間僅僅只有2秒鐘，妮莉跳過去的時候還濺起了不少水花，因為很像在表演輕功，在場的賓客全都看呆了。

這支影片其實早在2021年3月時就已經在Reddit及Youtube上爆紅，最近有台灣網友把影片貼到臉書社團「爆廢公社」，又再度掀起話題，網友表示「這一定有在少林寺練過」、「原來是失傳已久的功夫狗」。其實從影片就可以看出游泳池上面有覆蓋一層黑色的網子，能夠讓狗狗在上面輕跳，所以狗狗跑過去的時候才能夠展現出「輕功水上漂」的感覺，但也有網友說「雖然上面有網子罩著，可是這狗還是很厲害」。

狗狗 爆廢公社 毛小孩 聚會

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