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跟我玩！臘腸搭電車「舌頭穿洞狂舔」籠子都濕了 興奮萌樣笑翻百萬網友

聯合新聞網 / 綜合報導
AMU搭電車超熱情。（圖／翻攝自Instagram @amuamu_k.r）
AMU搭電車超熱情。（圖／翻攝自Instagram @amuamu_k.r）

日本一名飼主在社群媒體上傳一段影片，愛犬待在寵物箱籠陪伴自己搭乘電車時，因為太想和主人玩而不斷伸出舌頭來吸引注意，舔一舔還會不時停下來觀察主人有沒有在看自己，可愛模樣吸引國外寵物網站轉載分享，已累積超過上百萬次點擊觀看。

從IG用戶@amuamu_k.r上傳的影片可以看到，跟著主人搭乘電車的臘腸犬AMU（あむ）被放置在狗狗箱籠內，不斷從開孔中伸出舌頭狂舔，舔到周圍都濕了還不罷休，看起來就像是興奮得想跟主人玩，可愛的畫面全被坐在旁邊的主人拍了下來。

飼主時常在社群平台上分享AMU生活日常，吸引超過5萬名粉絲追蹤，是個不折不扣的「小小狗網紅」；從另一支影片也能看到，AMU超級喜歡這個狗狗箱籠，還會把頭伸進去一邊狂吸一邊抖動「蜜桃臀」，超萌模樣同樣融化大批網友。

AMU超熱情的模樣吸引許多網友湧入留言「可愛的小舌頭！」、「如果是我我一定會摸摸他」、「好像某種新型生物」、「哈哈旁邊都舔濕了啦」、「狗狗好像都癡迷於洞洞」、「希望有天能在電車上遇到AMU！」「這模樣像極了正在隔離中的我QQ。」

臘腸狗

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