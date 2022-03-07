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蜘蛛人貓「手腳並用」輕鬆爬天花板 網驚：極限體能王是你？
近日一名網友在臉書貓咪社團上傳一段影片，內容是一隻小貓熟練的手腳並用、以「蜘蛛人」的架勢移動在天花板夾層中。不疾不徐地輕鬆完成超高難度的模樣，吸引大批網友留言大讚「這隻是極限體能貓？」
畫面中可以看到，影片是呈仰角拍攝，小貓眼神堅定銳利且手腳並用、不時使用身體與頭部的重心保持平衡，在過程中還會停下來斟酌下一步要如何行動。這場體能與智慧兼具的「特殊行動」最後在平安抵達天花板另一端後「宣告成功」。
小貓如「蜘蛛人般」矯捷的身手激似經典綜藝節目《極限體能王》參賽選手，吸引數千人按讚留言大讚「這是特種部隊訓練出來的吧」、「厲害！蜘蛛喵！」、「爬行高手蜘蛛貓」、「大法師來了」、「差不多啦！我家貓也都用飛的」、「特務貓。」
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